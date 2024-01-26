搶春節餐飲商機 「寬心園」推春節內用限定套餐＋個人外帶年菜套餐搶市

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搶食春節餐飲商機，知名蔬食連鎖餐廳「寬心園」，今年農曆除夕到年初二期間，特別推出春節內用限定套餐1,280元，強調每一道料理均是精選；此外，寬心園體貼因堅守崗位無法回家團圓的顧客，首度推出個人外帶年菜套餐780元。寬心園創辦人黃瓊瑩表示，這款獨享年菜套餐讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖，而且吃得輕鬆又澎湃。

黃瓊瑩表示，寬心園的春節內用限定套餐，結合了豐富的食材和傳統的烹飪技法，用意在為顧客呈現一場充滿幸福和溫馨氛圍的用餐體驗。例如暖湯的「黃金蘑菇彩球盅」，將巴西蘑菇、植物肉獅子頭和黃金蟲草融合，帶來濃郁的湯底和豐富的口感；前菜的「繽紛三品如意拼」，展現了胡麻堅果豆腐腦、金棗麻糬球和翡翠羊肚菌的美味組合，為用餐鋪陳豐富多彩的味覺旅程。

寬心園廚藝總監施建瑋表示，在主餐方面，寬心園精選了松露猴菇排，搭配南瓜橄欖菜飯，打造出令人難以忘懷的味道。而特別推薦本次限定推出的聯名甜點「玉山高山茶提拉米蘇」，是寬心園與知名義式餐廳「鹽與胡椒」聯手，由其行政主廚黃佳瑋親自操刀、精心製作。

黃佳瑋說：「我們特別為春節共同研發出玉山高山茶提拉米蘇，內含高山茶牛奶巧克力酥粒、高山茶手指蛋糕、高山茶茶酒糖液、高山茶瑪斯卡彭慕斯，結合了高山茶的香氣和瑪斯卡彭慕斯的輕盈口感，為完美的用餐體驗畫下完美句點。」

此外，隨著單身人口不斷增長，「一個人」的商機愈發蓬勃。寬心園今年春節響應潮流，首度推出個人外帶年菜套餐，主餐有最受消費者喜愛的「百菇松露飯」，還有三杯猴菇、百花爭艷、客雲飄香、金湖盪漾，共5道寬心園人氣美食可任選其中一款，附餐搭配精力蔬果汁、韓小菇和風沙拉、極品御膳佛跳牆、水果迎春彩鮮果及玉山高山茶提拉米蘇。

黃瓊瑩表示，寬心園的個人外帶年菜套餐，運用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，力求少油、低鹽，保持天然原味與營養，結合中、日料理與法、義烹調的精髓，設計出獨一無二的素膳佳餚，強調美味、創意與精緻。如人氣招牌的「百菇松露飯」，選用義大利松露白蘑菇醬、花菇、秀珍菇、蟲草菇等製作，並採泰國香米做基底現炒，是一道喜愛松露與蕈菇的饕客們必嚐年節主食。

附餐的燉湯，則是年節必吃的「御膳佛跳牆」，嚴選營養豐富的在地食材，如栗子、銀杏、珊瑚菇、冬菇、杏鮑菇、芋頭、素魚翅及檢驗合格生技中藥材，文火慢煨將材料與湯汁融合出鮮美、味甘溫潤湯頭。