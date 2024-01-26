善用基金債券放大年終！北富銀傳授龍年理財術

年關將近，民眾最期待的就是年終獎金入帳，這筆小財富該如何運用才能發揮最大效益？台北富邦銀行建議，如果本身沒有債務或理債後尚有餘裕，可預留三分之一做為紅包及犒賞自己和家人之用，剩餘的三分之二就可用來投資，依據不同族群特質選擇適合自己的理財錦囊，穩健放大年終獎金。

北富銀表示，社會新鮮人因為正處於財富起步階段，本金較少，投資經驗也尚待積累，但優勢是可進行投資的年期較長，建議可優先考慮定期定額基金，將年終分配12個月定期投入，不用花精神判斷進出場時點，還能分散市場波動風險，藉由時間複利達成理財目標，相當適合新手入門。在基金類型上，則可利用基金篩選工具如北富銀的「基金好神選」，透過綜合評估、績效、人氣、夏普值及配息率等不同篩選方式，輕鬆挑出適合自己的基金商品，踏出投資第一步。

此外，債券能提供較強的資產可預期性及穩定現金流，對於還在摸索了解投資訣竅的社會新鮮人來說，其實是風險較可控的理財工具。近幾年因應高利率環境，債券商品逐漸獲得市場青睞，投資門檻也逐漸降低，部分債券最低申購面額僅需1,000美元，年輕族群亦可考慮適度配置債券型基金或ETF，以提升投資組合的多元性，降低單一市場風險。

青壯年族群方面，北富銀建議以投資級海外債券或複合型債券型基金作為理財核心資產。近兩年的升息循環，使得海外債券條件來到難得的甜蜜點，根據Bloomberg資料顯示，美國10年期公債殖利率仍有4.11％，遠高於自2018年以來平均的2.37％，在這個時機點採用槓鈴式策略適度打造自身的債券投資組合，為未來的現金流做準備，且能在風險和報酬間取得平衡，選擇美國投資等級債券是不錯的方向。

除了核心資產，青壯族群通常具備一定的資金能力及風險承受度，北富銀建議可撥部分資金尋找短期有成長趨勢的投資標的。例如日股因通貨緊縮結束、企業資產負債表改善及內需動能持續好轉，續漲力道強勁，今年投資前景依然看好；醫療類股則受惠於減肥藥及阿茲海默藥物研發有進展，後市具成長潛力，均有不錯的投資機會。不過，北富銀也提醒投資人，由於股票型基金波動較大，配置上建議不超過整體投資資產的3成，以不影響生活品質及緊急預備金為主，同時最好養成定期檢視投組狀況的習慣，才能即時掌握停利及停損點，有效達成獲利目標。

針對熟齡族群，因為已到了進行退休準備的階段，除了追求報酬，更要留意風險的平衡，建議可適度將年終獎金配置在短天期債券中，逐步調升低風險標的在資產配置中的比重。其中短天期債券因存續期間短，儘管報酬表現可能略低於長天期債券，但受利率影響的波動程度也相對較低，相當適合退休規劃。

從長期觀察來看，美元是相對強勢的貨幣，在國際市場流動性佳，匯率波動風險也相對其他貨幣低，無論是出國旅遊、為子女準備出國教育金，或打算在國外退休養老，美元保單都是不錯的金融工具，同時美元保單也有相當好的資產傳承及預留稅源效果，有需要的投資人可善加利用。

目前北富銀針對基金投資推出「FUND心投」專案，透過專案新申購定期定額指定基金免收申購手續費，申購滿兩年免收贖回手續費，能省下不少交易成本。另外，北富銀亦推出海外債券網行銀24小時交易的新功能，可以不受時間地點限制，快速便利完成下單，想要趁開春奠定財富基礎的民眾不妨把握機會。