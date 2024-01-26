因應農曆春節 南橫梅山口至向陽路段這2天取消管制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應農曆春節到來，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段為使用路人春節出遊能規畫更優質的南橫公路旅遊行程，南橫公路梅山口至向陽路段，於2月8日及2月13日共兩日取消管制通行。

公路總局甲仙工務段表示，台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，自實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制休養生息，並使南橫走得更遠。

因應2024年度春節7天連假，為使用路人春節出遊能規畫更彈性更優質南橫公路旅遊行程，甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於2月8日（週四）及2月13日（週二）共2日取消管制通行，以提供國人更優閒的休憩旅遊環境，開放時段為早上7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

甲仙工務段提醒有意上山遊客應事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外請大家共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。