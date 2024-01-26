中美生技戰開打？傳美擬議法案禁藥明康德、華大基因等

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

綜合外媒報導，美國國會近日在會議期間提出一項名為「生物安全法案」的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或與這些公司簽訂、續約或擴展合約，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作。

本次涉及的公司有華大基因集團及其子公司華大智造和Complete Genomics，以及藥明康德。

該法案提議者為美國共和黨猶他州參議員，名羅姆尼（Mitt Romney），其建議兩黨立法禁止與中國有聯繫的公司簽訂聯邦合約和融資機制，主要是確保美國納稅人的錢不能被用來補貼威脅美國安全的生物技術公司。

羅姆尼指中國生物技術公司正通過醫療診斷測試，收集世界各地數百萬人的基因和敏感健康數據，令中國能佔上風。

對此，藥明生物首席執行官陳智勝回應，這只是一個反中議員的提議，到變成法律是極小機率事件，而且需要幾年時間。至於被指曾任解放軍軍事醫學科學院兼職教授，陳智勝稱，他個人沒有在軍方任何機構任職過，公司會盡快發公告澄清。

也遭受到波及的華大基因方面表示，對於外界有關立法方案的消息，目前還在做內部評估，相關評估進度不一定，會儘快評估，請投資者耐心等候。至於股價波動，這受多方面因素影響，不能說這個事件與股價關聯。