美國通膨降溫! 12月核心PCE年增2.9％ 優預期

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在美國聯準會（Fed）於月底召開今年首場例會之前，最新經濟數據顯示，聯準會偏好的通膨指標－核心個人消費支出指數（PCE）持續降溫，12月數據為年增2.9％，優於市場預期，將為今年降息鋪路。

根據美國經濟分析局（BEA）26日公布，12月整體PCE年增2.6％，與11月數據一致，並符合市場預期。12月PCE月增0.2％，亦符合預期，相較於11月的月減0.1％，後者為疫情爆發2020年4月來首次下降。

扣除波動性較大的食品與能源項目，12月核心PCE年增2.9％，低於11月的年增3.2％和市場預期的增加3％。12月核心PCE月增0.2％，略高於11月的月增0.1％，但與市場預期一致。

在美國通膨下滑的過程中，經濟亦能保持成長。去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率達3.3％，大幅優於市場預期的擴張2％，主因是物價壓力減輕和勞動市場穩健，支撐消費者支出。

美國通膨降溫且經濟強勁，讓聯準會的貨幣政策走向更難預測。由於經濟成長動能強勁，太快或太激烈降息都可能造成通膨死灰復燃。

荷蘭安智銀行（ING）首席經濟學家奈特利（James Knightley）表示，第四季核心PCE數據代表聯準會已經完成遏阻通膨工作。聯準會有很大的空間可以降息，但預期官員會再多等一些時間，以確認有足夠的信心降息。

安永資深經濟學家鮑蘇爾（Lydia Boussour）表示，近期一連串優於預期的經濟數據顯示，聯準會官員不急著在短期內降息，將繼續抱持審慎態度。她預期聯準會5月開始調降利率，今年一共降息100個基點。