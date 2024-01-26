OpenAI執行長奧特曼訪韓 會見三星與SK海力士高層

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有意打造晶片廠的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）本周訪問韓國，消息人士透露，奧特曼此行將會見韓國兩大晶片巨頭三星電子與SK海力士高層，討論晶片製造潛在合作關係。

熟知內情人士表示，奧特曼25日傍晚抵達首爾，26日參訪三星電子的平澤晶片廠。他將與三星半導體事業的高層見面，也將會見SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-Jung），以及SK集團董事長崔泰源，商討合作事宜。

AI熱潮方興未艾，業者無不致力鞏固AI晶片供應。輝達執行長黃仁勳近日返台，已證實與台積電創辦人張忠謀和總裁魏哲家見面。此外，英特爾25日宣布與聯電攜手合作，共同開發12奈米製程平台，並在美國亞利桑那州開發製造，預計2027年投產。

外媒先前報導，奧特曼在全球募資數十億美元，打算設立工廠網絡以生產半導體，多家晶片製造商為其潛在合作夥伴。

三星與SK海力士皆生產用於AI晶片組的高頻寬記憶體（HBM）。兩家企業對奧特曼訪韓不予置評，OpenAI未能即時回應。

OpenAI在一年多前推出聊天機器人ChatGPT後，AI應用呈現爆炸性成長，提供AI運算能力的半導體需求一飛沖天。奧特曼曾多次表示，目前的晶片供給不足以滿足OpenAI的需求。