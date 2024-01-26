MoneyHero Group Q4財報年增逾50％ Rohith Murthy執首席商務總監

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Money101母集團MoneyHerop Group（Nasdaq股票代號：MNY）發布未經審計的財務業績。

在2023年第四季的業績重點包括，透過MoneyHero Group於大東南亞地區五大市場（新加坡、香港、台灣、菲律賓與馬來西亞）所提供的金融產品比較平台，成功申辦金融產品數量激增逾80％，大幅領先同業，為整體收入增漲的主要驅動力。

集團的收入對比2022年第四季達1,720萬美元按年增逾50％。其中，新加坡是主要的成長市場，收入與2022年第四季達630萬美元按年上升逾100％。

同時，MoneyHero宣布委任Rohith Murthy為首席商務總監。Murthy在公司擔任管理層逾十年，成功推動公司在創新和業務方面發展迅速。升任後，他將全面負責MoneyHero的產品、科技、和市場行銷部的發展，以建立跨部門的緊密合作，並帶領公司邁向更好的發展。

MoneyHero執行長Prashant Aggarwal表示，在過去一年內，經 MoneyHero而成功申辦數量大幅上升，帶動集團的收入超出預期的增漲。其中，新加坡在第四季的增漲最為明顯。根據合作夥伴的反饋，MoneyHero的增漲也導致其主要競爭對手的市場佔比顯著下降，進一步鞏固了我們的市場領導地位。

與此同時，恭喜Rohith Murthy升任為首席商務總監。在Rohith的專業知識和帶領下，公司為用戶提供最佳的金融產品比較服務，以迎合亞太地區快速發展的消費金融需求。隨著公司上季度在納斯達克上市以及Rohith的就任，我們已充分準備好進一步超越市場上的競爭對手，並透過有機成長或策略併購，持續擴大市場佔比。