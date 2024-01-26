美PCE符合預期 台指期夜盤延續連七漲勢

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美國26日公布去年12月個人消費支出（PCE）數據，物價年增率2.6％，符合市場預期且與前值持平，月增率則成長0.2％同樣符合市場預期、高於前值的-0.1％。美股三大指數期貨在開盤前則漲跌互見，台指期夜盤延續連七日漲勢，上漲47點、暫報18,046點。

聯準會（Fed）官員視為重要通膨指標的PCE，在剔除能源、食品價格後，去年12月核心PCE年增2.9％，較去年11月前值3.2％回落，增速同時創下2021年3月以來新低，低於市場預期的3％；按月來看成長0.2％，符合市場預期的 0.2％。

凱基期貨表示，從籌碼面來看，儘管周五台指期陷入震盪走勢，外資仍不改近日的買超趨勢，持續加碼台股現貨近50億元。期貨籌碼部分，外資也小幅度加碼近千口的台指期貨，顯見外資近期的多方態度並未改變，且同時周五散戶小台空單續增，整體籌碼結構持續維持多方格局，惟盤面上留意自營商已連續3日與外資對做；在法人籌碼不同步之下，行情的上漲動力恐較為不足，後續須提防指數陷入震盪走勢的可能性。

觀察期交所內的商品走勢，小臺指期上漲44點、電子期貨上漲2.3點、小電子期上漲2.25點、半導體30期貨也上漲20點、台灣50 ETF上漲0.3點；而個股期貨方面，台積電期貨、小型台積電奇貨夜盤也持續揮動多頭大旗，盤中雙雙上漲2元，成交價達647元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也同步走揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別上漲36點、14.75點、30點及5.5點，英國富時100期貨也漲68點，暫報7,619點。

商品期貨方面，黃金US期報價上漲13.1點、台幣黃金期上漲9點，布蘭特原油期貨下跌6點，成交價暫報2,557.5點。