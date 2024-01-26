農曆春節將至 李強：堅決遏制各類安全事故發生

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新華社報導，中國大陸國務院26日下午召開大陸全國安全生產電視電話會議，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強在會上強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於安全生產重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，深刻汲取教訓，壓緊壓實責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保民眾生命財產安全和社會大局穩定，確保民眾過一個歡樂祥和的春節。

李強指出，近期多地發生多起安全生產事故，造成重大人員傷亡，令人十分痛心，教訓極為深刻。當前春節臨近，各類安全風險上升，各地區各部門一定要切實在思想上高度警醒起來，堅決克服麻痹思想和僥倖心理，清醒看到安全生產面臨的嚴峻形勢，清醒看到問題、短板和風險所在，拿出更加有力、更有針對性的舉措，把安全生產抓緊抓好。

李強強調，要全面開展安全生產風險隱患大排查，凸出做好群眾身邊的風險隱患、重點行業領域風險隱患、重點地區風險隱患的排查整治，努力把風險隱患解決在萌芽狀態。

要緊扣「常」、「長」二字，綜合運用日常檢查、專項抽查、巡迴督查等方式，加強跟蹤問效。

要積極運用新一代資訊技術，推進安全風險智慧化管控、安全監管數位化轉型。

要統籌做好防災減災救災工作，堅持底線思維、極限思維，提前做好應對準備，加強監測預警，嚴格執行預警回應聯動機制，科學高效開展搶險救災。

李強強調，要緊緊抓住責任制這個「牛鼻子」，嚴格落實安全生產責任，真正把「時時放心不下」的責任感轉化為「事事心中有底」的行動力，以責任到位推動安全制度措施到位。

要堅持「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」和「三管三必須」，壓實企業主體責任，推動企業加快健全安全責任體系。

要全面落實全鏈條監管機制，明確責任分工、健全工作機制、推進聯合監管，切實消除監管空白、形成監管合力。

要堅持務實功、求實效，既重過程更重結果，以扎實過硬作風扭轉安全生產被動局面。

要切實夯實基層基礎，提升基層應急管理能力，推進基層應急管理專業化規範化，提升從業人員安全素質和技能，築牢安全生產人民防線。

大陸國務院副總理張國清主持會議，國務委員兼公安部長王小洪、祕書長吳政隆出席會議。