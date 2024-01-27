華南金有信心今年獲利續創佳績 今年加薪6％以上、獎金超過7個月以上

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華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬於華南金26日尾牙暨歲末年終激勵大會中指出，2023年在全體員工戮力表現下，獲利創史上新高，達216.26億元，年增率24.98％，主要是旗下銀行、證券及產險子公司獲利表現亮麗。今年目標是積極創新，提升服務品質，利用產品的跨售、共銷的推動，提高客戶的貢獻度及黏著度，有信心華南金獲利會更好，繼續創造佳績。

針對加薪、獎金議題，據悉，2024年調薪幅度將視2023年整體營運績效、員工個別績效及參考同業調幅決定，加薪幅度預計為歷年最高且不低於同業，華南銀行2023年稅後淨利突破200億元，預估獎金發放數額也將突破歷年水準。

過去華銀加薪幅度及獎金月數最高的實施、發放年度均為2022年，當年度加薪幅度平均6％，獎金平均7個月以上。換句話說，今年的加薪幅度將優於6％、獎金平均超過7個月以上。

面對競爭，華南金指出，今年要積極創新，提升服務品質。面對全球通膨帶來的升息循環，俄烏及以阿戰爭的持續，地緣政治的風險，造成整體金融環境的動盪與不可預測性的因素升高，各子公司應積極掌握市場脈動及風險管控，提出相關應變措施，以確保目標能夠達成。2024年將持續深耕客戶，精進各項業務，「帶動獲利持續上揚」，以及華南金的排名提升。