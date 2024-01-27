戰勝ＡＩ？在一般人想不到的地方尋找答案 優秀企業顧問這樣做

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戰勝ＡＩ的發想技法

如果只是找出問題，AI的速度要快得多，AI從大數據中找出規律和異常値的速度遠遠超出人類的能力。透過累積無數的數據模型，AI可以針對一連串模型，立即找出與其相符及不相符的事物，接著再藉由模型識別的方式探究其中原因。顧問界有個既定的說法，認為只要能夠解決三千件案子，對於大部分的問題都會產生一種「既視感」。

當然即便一年解決一百個不同的案子，也要花費三十年，像我這樣只有二十多年顧問經驗的人仍不算資深。但是AI卻能夠在一瞬間完成模型辨識，即使數據的位數增加一倍，也能輕而易舉的達成任務。如果要比賽模型識別能力，人類顧問不可能勝過AI。既然如此，人類可以在哪方面贏過AI呢？

人類要想勝過AI，唯有找出不拘於常識的觀點、異想天開的組合方式，以及發掘未曾有過的模型這幾點。

更進一步來說，就是找出有可能在未來成為常識的事物。過去的資料已經全部存放在AI的記憶體之中，因此從過去不存在的某種不符合常識的組合之中所產生的發想，這才是人類獨有的問題解決能力。理所當然的事情就交給AI處理即可。

不過這裡我們必須要知道何謂理所當然的事情，否則就不可能了解什麼是新的組合。因此我們要從理所當然的事情出發，在一般人想不到的地方尋找答案，這正是優秀的顧問進行發想的方法。

大多數的情況下，企業在尋求顧問協助之前，往往已經深入思考過自己所面臨的問題。顧問若依循相同的脈絡思考，是不會替公司創造附加價値的。

如果顧問不能在客戶想不到的地方提出見解，那就沒有存在的意義。學會了該產業、該公司員工的思考方式之後，突破固有思維找出與眾不同的解方，這才是顧問眞正的專業技能所在。