職場思考術 用Why、What、How拆解問題

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回到最初的目的

當我們思考課題的本質時，必須回到哲學上討論，詢問自己「終極的目標是什麼」。事實上，在很多情況下，人們自認為的目標，其實只是前往目標的過程罷了，並沒有仔細認淸楚前方的事物。

因此再次詢問客戶：「你為什麼以此為目的？請再重新想一想原本的初衷。」這也是顧問的重要工作。

前段日子，我與好久不見的某大企業的社長碰面，他的身材變得非常結實。一問之下，對方表示自己參加了私人健身房RIZAP的課程，開始運動健身，目標是練出六塊腹肌。

事實上，近來中高齡（比較傾向高齡）男性之間，似乎相當流行要「練出六塊肌」。我覺得有些人就算將胸部到腹部之間的肌肉確實練出六塊來，也沒有地方展現吧（眞失禮）！即便是這樣，他們依然要跟風練腹肌。當然也有不少人因為過度訓練，而導致腰部疼痛的問題。

然而他們最初的目的難道是練出六塊肌嗎？這確實有可能是其中一個目標，但初衷應該是使身體變得更健康吧！

更進一步來說，他們為什麼想要擁有健康的身體呢？

無論是健身運動，還是女性的減肥、抗老美容等等，人們一旦沉迷其中，就容易陷入極端自戀的狀態，而忘記本來的目的，還誤以為手段就是目的。這種情況在團體組織中也是如此，甚至可以毫不誇張的說，絕大多數的情況都是這樣。

比方說當前流行的「健康經營」，意思是從企業經營的角度，來管理員工的健康狀況，並且有策略的加以實踐。由於能夠獲得日本經濟產業省所推出的「健康經營優良法人認定制度」標章，因此也有愈來愈多企業加入健康經營的行列。

這個概念源自於美國，最初的想法是「投資員工的健康以帶來組織的活化，最終促使業績和股價雙雙上漲」。然而，一旦開始實施之後，其原本的目的似乎逐漸被遺忘，換來的是負責單位一味要求員工的健康檢查成果，而員工方面則感受到愈來愈大的壓力……這種情況相當常見。

這裡要思考的重點是，為什麼一開始的目標是提高員工的健康狀況？公司希望能藉此達到什麼目的？我們必須要從這個部分開始檢討。

於是對方可能會回覆：「希望能成為改革工作方式的領頭羊。」「希望擠入大家都想進的公司排行榜中。」等等。當我們再進一步詢問其必要性後，對方可能會表示，唯有健康且充滿幹勁的員工，才是企業成長的必要條件。但是這家企業面對次世代成長所需解決的課題卻堆積如山，健康經營是否眞的是最高的優先順位呢？

即使蒐集了許多低垂的果實，解決容易處理的問題，因而進入優良企業排行榜中，但對於企業本身的健康狀態也不會有根本性的改善。至於那些黑心企業、員工容易生病的企業，可能不在我們的討論範圍內……。

為什麼需要做議題分析？

讓我們具體討論一下議題樹的做法，以及議題分析。這裡再次以剛才說的那位參加RIZAP健身房的主管為例。

當你心裡想著，自己必須恢復健康狀態，於是決定參加RIZAP的健身課程。但這麼做眞的就可以了嗎？眞的有解決你的根本問題嗎？

有鑑於此，讓我們試著進行議題分析。

首先，我們將出發點定為「恢復健康」。

接下來，該如何建構子議題呢？

這裡有各種拆解方法。

用Why、What、How做進一步的拆解也是一種方式。

首先，是Why。想想看以下的問題：「為何一開始要提出這個問題？」「還有更重要的問題要處理嗎？」「這是否眞的是一個問題？」

接下來，是What。想想看：「所以我們該怎麼做呢？」

到了這個時候，口頭上說的是「恢復健康」，但基本上我們就會思考：「恢復健康究竟是心理的健康還是身體的健康？」因而明白「健康」這個課題可以被分為心理和身體這兩大類別。

在這個基礎上，假設我們聚焦於身體健康的部分進行分析。在身體健康這個議題下，假設我們不考慮疾病治療，而把重點擺在預防疾病上。那麼想一想自己是要鍛鍊肌肉？還是要瘦小腹？或者是降低血糖値？你可以著重於內臟器官的保養，也可以從鍛鍊筋骨著手，然後再一一細分下去。

到了這個階段，再回頭問問自己：「問題究竟在哪裡？我認為問題是什麼？」

在自問自答的過程中，有時我們可能會重新考慮心理健康這個選項：「我希望能重新點燃逐漸消逝的活力，但我之所以失去活力，是因為眼前堆積如山的課題讓我感到筋疲力盡，逐漸喪失對未來的信心。如果情況是這樣的話，也許眞正的課題是心理健康吧？」

然而當我們努力重拾心理健康時，也可能會發現其實是因為身體虛弱，導致自己對未來不抱太大的希望，於是再次回到身體健康的選項。就像這樣，在反覆詢問自己「根本問題是什麼」的過程中，將原本已經捨棄的選項再次納入考慮，這種情況並不罕見。

接下來是How。這裡也有各式各樣的拆解法，可以分成日常生活中馬上就能做到的事情，或者是非常方式，例如：住院治療或參加專門的減重營等等，而加入RIZAP健身房也是其中一個選項。

但是如果在What階段就明白自己的課題是心理健康，那麼到了How階段，重點應該擺在如何轉換心態，並重新找回自己。與其去RIZAP健身房運動，也許進行冥想禪修會更有成效一些。

因此請再次返回出發點。

我們必須重新再問自己一次：「我究竟想要達到什麼狀態？根本問題到底是什麼？」