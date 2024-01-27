台積電創高後要再加碼嗎？分析師點名5類股後市可期

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法說會艷驚四座逼得法人認錯回補，台積電井噴收復六字頭，帶動大盤直撲萬八大關，理周投研部根據量價數據研判，樂觀評估上檔還有5%漲幅可期，但最好採區間操作持盈保泰。保守型投資人可嚴選AI股持有，積極型投資人不妨注意生技股與重電股波動節奏。

護國神山重返榮耀，被套兩年的投資人，總算一解鬱卒。台積電回神，AI股滿血復活，相關供應鏈也開始熱身，而繼指標AI股強彈之後，其他整理良久的低基期族群也不甘示弱，政策加持的生技及重電股，有機會補漲。

台股大選後熱鬧滾滾，指數衝破萬78點，權值股台積電帶量(2330)站上600元，此波高點在那？現階段適合加碼還是減碼？理周投研部根據近期量價數據資料研判，大盤指數與台積電尚有5%漲幅，也就是說，此波高點上看萬85點，建議投資人區間操作，逢高點後則可陸續減碼持股。至於短線上的類或個股，保守型挑選AI股，積極型則可選擇生技股與重電股為主。

首先來看看全球資金動能與通膨壓力，歐洲受紅海事件影響航運，通膨似乎仍居高不下，美國則在2022年3月啟動升息後，目前已經升息21碼，確實有效壓抑通膨高曲線，並已連績三凍升，接下來可能至三月才會有更明確降息動作，不過，一月底二月初的議息會議結論顯得相當重要。

法人指出，2023年12月美國有抵押隔夜融資利率(SOFR)平均成交量達1.69兆元創新高，聯準會貸款金額連續增長情況來看，升息縮表已近尾聲，重點是何時會宣布降息，若三月有機會見到降息聲浪，那麼外資回補力道將是此波段攻高點之動能。

台積電與大盤 宜採區間操作

短線上大盤指數站上萬七點，外資在上週(1/15~1/19)賣超603億元，今年年初至1月19日止，外資賣超達484億元，但從1月12日至19日外資持股市值卻大幅增了6,219億元，顯然是與本土所有資金對作，且市值卻增加，一旦警醒由賣轉買資金動能將是堆升指數攻高的重要角色。

資金量能牽動股市走向，量足才能推升指數續航攻漲，大環境如此，理周投研部再根據短期台積電個股量價關係與大盤指數互相連動關係來推估短線變化。台積電在去年5月26日爆出9.6萬張大量，收在566元，之後在6月13日成交量5.6萬張高點594元，期間漲幅4.9%，而1月19日則爆出16萬張巨量，站上600元至626元，雖然不少外資法人前陣子高喊台積電可上看700元，但就前述歷史數據資料推估，短線台積電爆量後的短線高點漲幅可上看661元的機會很大，建設投資人可區間操作，見高點應減碼為宜。

再就台積電影響大盤指數著眼，如前述同期間大盤5月26日成交量達3,754億元，指數16,505點，6月15日成交量達3,775億元，指數來到17,346點，漲幅約5%與台積電相當，只是落後兩天，1月19日爆出4,231億元，收17,681點，依5%漲幅推估，短線大盤指數高點可上看18,565點。

AI股因產業趨勢明確 IC設計、散熱、機殼等樣樣可愛

至於類或個股，理周投研部表示，AI股因產業趨勢明確，在英特爾(Intel)推出Core Ultra處理器與第五代Xeon平台對應的產品了，研究機構甚至預估今年搭載Core Ultra處理器的PC/NB將高達230款，而AI PC的滲透率也會逐年成長，至2028年達80%整體市場，而三星(Samsung)與聯發科(2454)先後推出手機AI晶片Galaxy S24與天璣9400，2024年整體市場將呈現爆衝現象，台廠從IC設計、先進製程半導體廠到週邊散熱、機殼與組裝等都將受惠，且這類族群更是推升大盤指數漲跌的主流。

產業趨勢明確類或個股，也是人氣匯集處，個股股價高低點較難拿捏，區間逢低買、逢高賣是投資ABC，不需贅言，若不幸遭套牢也不需緊張，擇優跟它長期抗戰應該也不會有太大虧損，適合保守型投資人。

積極型投資人，在主流股休息時挑選低期較低與股性較活潑的類或個股，則短線有較大價差可賺，可做為農歷年替自己稿賞的紅包。

積極型投資人 注意生技醫材與重電股走勢

總統大選結束由民進黨繼續執政，也是台灣第一次連任兩屆八年續當選，而生技股一直是民進黨政策支持的產業，當選慶祝行情不歇生技股會是輪動要角，且從去年12月與第四季營收來看，製藥廠的原料與學名藥月年雙增率7%與8%，顯示銷售穩健。醫材則因北美與中國大陸需求減弱，呈現個股個別表現，例如專注血糖檢測產品的太醫(4126)12月營收月年雙減，但專注人工關節的聯合(4129)因成功打入法國市場，12月營收年增20.74%，短線可期待。

其次就是台電強韌電網計畫十年投入5,645億元預算，加上綠能產業興起、太陽能統包工程等，皆推升電力設備相關需求，加上美國商務部宣布針對韓廠課徵反傾銷稅，估有高達800億至1,000億美元變壓器需求，包括中興電(1513)、華城(1519)、士電(1503)及亞力(1514)都將受惠，類股業績欲小不易，因此股價活潑性值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／陳春霖