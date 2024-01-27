要抱股過年嗎？老手揭選股重點

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外資追高殺低

總統大選後外資連續大砍台股四個交易日，選後第三天最兇悍，大賣782億，創外資單日史上第三大賣超，累計選後四個交易日大賣1410億，市場瀰漫觀望的氣氛，隔天就傳出諾魯斷交，中國準備中斷ECFA，甚至有可能再推出其他狠招，例如：軍事演習等…，加上中東局勢不穩定，陸港股也都偏弱，外資加速撤離？

但里歐在過年前就跟大家分享過，任何一家上市櫃公司，或者沒掛牌的中小企業都一樣，不管誰當總統，老闆為了永續經營，那怕遇到逆風，都會繼續拚下去，不會因為換人當家就結束營業，過年休長假也是同樣的道理，產業的趨勢、產品的競爭力才是企業經營最重要的關鍵！

觀察國際股市，美國科技股、費城半導體表現都很好，台股被砍下來，1/16跌200點，外資砍451億，里歐在LINE群組分享「外資心繫AI，扶上雲霄千萬里」，1/17台股又跌185點，外資狂砍782億，里歐說：國家隊很給力，賣782億跌得比前一天還少，「大跌兩天，有點興奮了」，因為我看到機會快來了！完全沒必要自己嚇自己。

1/18台股反彈66點，外資又砍87億，里歐卻說：「英雄有夢，國內外資金集結，快壓不住了！」因為里歐發現，雖然外資砍股票，但是它還是繼續買特定股票，不少資金買進AI股。只是大多數的投資人，只看指數，只看外資大砍，只看新聞媒體恐嚇要崩盤，卻忽略資金的流向，與國際的大趨勢。

台積電法說帶動AI大復活

1/18下午台積電法說，原本法人就預估會講得不錯，數字開出來去(2023)年EPS 32.34元，毛利率54.4%，營業淨利率42.6%，展望2024年，魏總裁看好整體半導體產業產值可望年增10%，台積電營收年增可望超過20%，主要原因是AI、HPC需求帶動貢獻，優於法人預期。

台積電當天ADR大漲超過10%，隔天台股一路開高走高大漲453點，外資回頭大買807億，金額創下單日史上第二大，兩天前才剛剛大砍782億，上演大驚奇！光台積電(2330)一檔股票就大買701.6億元，同創史上第二，張數高達11.2萬張，外資買超金額第二大─廣達(2382)70億，緯創(3231)第三大，買超67億，技嘉(2376)第五大，買超21.4億，緯穎(6669)買超18.6億，其他AI股包含奇鋐(3017)、英業達(2356)、世芯-KY(3661)…都名列前茅。

美國AI領頭羊繼續衝

輝達(NVDA)595元，幾乎天天都創歷史高。美超微(SMCI)428.69元，將第二季調整後每股獲利由介於4.40至4.88美元的預測，上修至介於5.40至5.50美元，1/19單日狂飆近36%，創歷史新高。超微(AMD)也大漲超過7%，接下來輝達財報預計2/21，英特爾預計1/25，谷歌預計1/30，蘋果預計2/1都將陸續發布重量級財報，有些在過年前，投資人肯定會想要逢高獲利了結！

選好公司不追高，布局新股票

里歐投資不看股價，重點是公司的產品是什麼，跟同業比起來競爭力在哪裡？毛利率、營業淨利率夠不夠高，有沒有成長暴衝？就像2023年5月23日，我在Line群組公開分享，最純AI伺服器股─最後買進機會，當時川湖才409元，我說存台積電不如買川湖，它的毛利率58.29%，比台積電56.33%還高，要把握機會。

如今團隊估計2024年川湖毛利率最最最保守60%以上，甚至有機會往63%靠近，而台積電毛利率法人估52%~54%附近，如今川湖再次回到1,000元之上，外資、投信自然看懂未來的價值。今年還有很多好公司好股票，底部還沒起漲，但營收數字有機會較2023年翻倍成長的好公司，就需要努力做功課，過年前趁別人獲利了結的時候，人棄我取，以上提供給大家參考。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／李春生