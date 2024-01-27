台積電先進製程供應鏈 這三家營收創高

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台積電近期釋出半導體業的利多訊號。台積電法說會表示2024全年營收(美元)可望增加二成，其中主要是受到AI、高效能運算的帶動，2024全年資本支出預估在280~320億元之間。對比2023年台積電全年營收年減4.5%，顯然台積電看好2024年半導體將復甦。法說會一結束，讓原本疲弱的台股加權指數，從17,200點左右連升三天(1/19-1/23)，漲幅約600點。

既然台積電對於半導體景氣不看淡，推估半導體上中下游有望同步受惠，因此筆者針對三家無塵室相關公司，可大致將其定位於台積電的上游。令筆者訝異的是，在2023年半導體市況不佳與去庫存的背景下，以下三家無塵室工程公司仍繳出亮眼的營收。筆者推估背後原因可能是：雖然消費端導致半導體市場不佳，但是隨著AI需求浮現，根據集邦科技預期，2024年全球AI伺服器將超過160萬台，年成長率達40%，而AI PC、AI 手機等也積極備戰，因此推升半導體的需求，各半導體公司看好這項中長線趨勢，紛紛擴廠、建廠，來迎接這股AI新革命。

帆宣2023年營收雙創新高 新廠磨刀霍霍

帆宣(6196)，2023年1~12月累計營收為562.79億元，年增11.74%。十二月營收為56.31億元，年增13.77%。2023年第三季產品別營收為：自動化供應系統業務(約47.99%)、客製化設備研發製造業務(約19.16%)等。公司產品除了半導體、平面顯示器設備，及廠務系統TURNKEY服務等，也跨足LED光電製成設備等。

雙創新高的部分，首先公司於2023年1~12月營收為562.79億元，至少創下近十年全年營收新高，而十二月單月營收同樣也創新高，營收亮眼除了傳統旺季推升自動化供應系統業務的營收，還與市占提高有關。此外，公司為了因應未來面板擴廠需求回升，預計斥資19億元在南科設置新廠，進行提前布局，預計南科新廠在2025年能開始生產。2023年前三季EPS為9.42元，超越2022年同期的8.64元。

漢唐2023年營收寫歷史新高 受惠台積電布局美國

漢唐(2404)，2023年1~12月累計營收為688.89億元，年增42.92%。十二月營收為59.43億元，年減16.44%。公司主要提供高科技整場集成專案及電腦、控制、無塵室、機電、電信系統之專業業務等，根據2023年6月法說會資料顯示，當時漢唐預測2023年雖然主要客戶需求放緩，但是美光、台積電等仍照進度擴廠，預估營收應為持平。但從2024年回頭看，漢唐全年營收卻大放異彩，不僅站上歷史新高，更是年增近四成，展望未來，公司除了有多個建廠計畫外，也同步受惠台積電美國廠專案，後市不看淡。

洋基工程2023年營收創新高 海外積極布局

洋基工程(6691)，2023年1~12月累計營收為155.13億元，年增11.07%。十二月營收為11.52億元，年減18.69%。2023年第一季產品別營收為：晶圓與半島體(約71.48%)、PCB(約10.74%)等。公司主要營業項目包括：無塵室及機電空調統包工程，可應用範圍廣泛，除了半導體外，也包含商辦大樓、生物科技…等。

公司於2023年1~12月營收創下新高，主要來自於半導體、PCB等科技大廠持續建廠，帶動公司營運。截至2023年第三季，無塵室工程未認列合約金額達146.6億元，以半導體無塵室工程期的一年左右推估，2024年營運動能有望無虞。此外，考量到PCB廠近期積極布局泰國，公司也積極跟進，於2023年成立泰國子公司，期望海外的新布局，能逐步貢獻營收。

文／張仲華