王文良｜債券ETF吸金力霸榜 電信債ETF最有「內債美」

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投信投顧公會統計2023年債券ETF淨流入7,470億元，規模上看2兆元，吸金功力大勝股票ETF(2023年淨流入3,175億元)。2024/1/2~1/22，債券ETF制霸櫃買市場成交張數榜單，前三名為群益ESG投等債20+(123萬張)、國泰10Y+金融債(81萬張)、國泰20年美債(70萬張)，債券ETF已是資本市場不容忽視的存在。

債券ETF配息來自國外企業債券票息，併入海外利息計算所得，適用最低稅負制，個人免稅額670萬元，單筆配息超過2萬元免繳二代健保費，2026年底之前免徵千分之一證交稅，稅制與交易成本優勢加上投資人預期聯準會升息循環抵達終點，一旦啟動降息債券ETF有資本利得空間，市場對債券ETF需求大增，為了避免投資人過於熱情導致溢價，多檔債券ETF 2024年初即申請追加募集，供應籌碼平衡市價與淨值差距。

與定存、儲蓄險相比(利率約1.6、2.4%)，債券ETF不僅殖利率勝出亦具置產效果。定存與保險提早解約會有損失，債券ETF於櫃買市場交易流動性佳可隨時變現，投資組合透明，風險分散，預測未來收益準確度高，經濟衰退時期為固定收益選項。債券ETF可零股買賣投資門檻低，小資族輕鬆刷存債感。

股票ETF有高權值、高股息、高科技、高成長、ESG、中小型等各種類型；債券ETF分類亦五花八門，長債、短債、公債、公司債、金融債、高收益、投資級…令人眼花撩亂。投資人應衡量自身風險承擔能力與財力，慎選投資標的。

美債怕美國倒帳、企業有景氣循環、銀行擔心金融風暴、高收益債風險最高(垃圾債券)，想配息再買追求複利創造未來支應生活開銷被動收入的人，可將「投資級電信債」列入考慮。

路上人人低頭族，飯可以晚吃，抖音不能不滑、劇不能不追、IG不能不發，手機為現代人生活必須，2023年中國智慧手機出貨創10年新低，但全球翻新二手智慧手機達3.1億支，年成長9.5%，換言之，因效能過剩帶不動新手機銷售量，但「使用」手機需求並沒有減少，幾乎人人吃到飽。2023年電信三雄遠傳、台灣大、中華電荷包賺滿滿，EPS3.42元(7年新高)、4.33元(4年新高)、4.76元(6年新高)，獲利不受手機銷售量下滑影響，用戶每月上繳通信費創造穩定現金流。

中華電信每年平均配息約4.5元，若以1/25收盤價120元計算，殖利率估計3.75%，屬穩健配息優質存股標的。

00722B群益投資級電信債ETF，70%資金買進美國三大電信巨頭AT&T、T-Mobile、Verizon所發行債券，三巨頭全美市占率37.5、34.4%、28%(合計99.9%)，收益高、風險低、殖利率穩，2023年配息四次:0.477、0.504、0.507、0.475，按2023/10/19第四次配息前一日淨值33.93計算，年化配息率5.6%，殖利率不輸台灣電信三雄。

電信債ETF四大「內債美」:

1. 穩定現金流。

2. 償債能力高。

3. 資產品質佳。

4. 產業進化中。

先準備一筆資金買進電信債ETF，然後每月定期定額扣款，每季配息再買，初期購買零股方式增加部位，部位放大後所有新增配息金額全部再投入，下定決心，不理會市場誘惑專注追求複利。一年配息4次，配息再投資等於一年複利4次，達到利滾利的效果，複利的終值並非直線，是指數成長曲線，時間越長，斜率越陡，獲利越高，用最簡單的方式，追由財務自由目標。