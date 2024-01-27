中信金今年可望不只配1元？ 專家解析金融股後勢 看好這3檔

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隨各家金控公布2023年全年獲利表現，啟發投顧分析師丁彥鈞分析，兆豐金（2886）與中信金（2891）獲利年增率皆突破50%，從2024年預估股利觀察，看好中信金（2891）、永豐金（2890）。此外，在降息預期下，丁彥鈞2024年看好以銀行為主體的金融股，2025年則以壽險為主的金融股將有所表現。

在市場普遍預期2024年聯準會降息氛圍下，丁彥鈞表示，降息將導致銀行外幣放款利差縮小，但相對而言，也會有更多公司願意向銀行借錢，一消一長下，丁彥鈞認為，2024年銀行獲利仍有機會小幅成長。

證券股方面，丁彥鈞強調可從台股成交量與自營部門收益進行觀察。降息有望吸引資金、帶動證券股手續費收入提升；惟2023年台股漲幅達27%以上，自營部門2024年投資收益很難超越2023年。

壽險股則因資產部位多半是美國債券，在台美利差擴大氛圍下，造就壽險股的避險成本提升，隨著降息導致利差縮小，避險成本將下降，只是在新台幣升值的壓力下，可能會造成匯兌損失。丁彥鈞認為，壽險為主的金控股，可能需要等到2025年，利率變化趨於穩定，獲利才有機會出現明顯成長。

丁彥鈞觀察，降息對各類型金融股有利有弊，2024年看好以銀行為主體的金控股如：兆豐金（2886）、中信金（2891）、永豐金（2890），獲利有望持續成長。

綜觀2023年獲利表現，丁彥鈞預估中信金（2891）現金股利殖利率可望奪冠。他表示，中信金旗下的中信銀行，是全台最大民營銀行、被政府列為「大到不能倒的銀行」，丁彥鈞預估今年現金股利可望達1.35元、殖利率約4.5-5%。

中信金自2023年初以來，股價從22.1元上漲至28元以上，還原權息後漲幅達30%，丁彥鈞表示，2023年上半年中信金受防疫保單理賠影響獲利，進入2024年防疫保單理賠支出落幕，再加上高佔比的外幣放款，將帶動其獲利續創歷史新高。

此外，丁彥鈞也看好永豐金（2890）2024年股利政策，在獲利穩定成長情況下，他預估今年殖利率有望突破5%。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／盧沛甫