為何日本人不買特斯拉？馬斯克狠嗆這句話

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企業財報陸續發布，美國第4季經濟成長速度高於預期。美股3大指數週四(1/26)收漲，道瓊工業指數上漲242.74點、漲0.64%，收38,049.13點；標普500指數上漲25.61點，漲0.53%，收4,894.16點；那斯達克指數上漲28.58點，漲幅0.18%，至15,510.50點。

然而，電動車大廠特斯拉股價卻大跌12.13%，單日市值蒸發800億美元（約新台幣2.5兆元）。

外媒認為與特斯拉公布財報、業績表現不如預期有關。財經網美胡采蘋則透露，自己去年底早已將特斯拉股票全數出脫，更直言「特斯拉親中過度，把中國供應商養起來，卻反被中國電動車打到沒利潤」。

特斯拉公最新財報與財測欠佳，因降價促銷壓縮利潤，2023 年第四季毛利率降至 17.6%，自 2019 年來最低，同時將重心放在2025年下半年在德州廠投產的次世代電動車，執行長馬斯克（Elon Musk）更直言今年整體銷售成長預計「明顯放緩」。

馬斯克也把利潤不佳的結果怪罪高利率環境，他說：「如果利率迅速降下來，我認為利潤率將很好；如果不降下來，利潤率不會好。」、「不是人們不想買（特斯拉的車），他們只是在高利率環境下『買不起』。」

路透社報導，週四特斯拉股價出現1年多以來最大跌幅，盤中一度重跌13.28％，一夕之間市值蒸發800億美元（約新台幣2.5兆），造成特斯拉當月市值損失達到約2,100億美元（約新台幣6.5兆元）。

同日，其他電動車的股價也走低，Rivian收跌2.22％、Lucid跌5.67％、Fisker重挫8.52％；而特斯拉收盤重挫12%至182.63美元，觸及2023年5月以來最低。

此外，9家券商下調了特斯拉的股票評級，另外7家券商則上調評級。平均來看，特斯拉的評級為「持有」，目標價中位數為225美元，比週四的182.63美元收盤價高出23％。

Michael Hewson，CMC Markets 首席市場分析師認為特斯拉面臨的問題是，「從現在開始，任何旨在提高銷量的重大嘗試都可能需要以營業利潤率進一步下降為代價，因為特斯拉必須在中國與比亞迪競爭，而其他地方的競爭也會加劇。」

特斯拉日本銷量差 馬斯克：應要有賓士、BMW 水準

特斯拉公布最新財報同時，馬斯克也談到市場策略問題，「在某些地區，我們的市佔率非常低，例如日本。我們應該至少有與賓士或BMW等其他非日本汽車製造商相當的市佔率，而不是像現在這樣。」

為何馬斯克如此失望？因為日本是全球第3大的汽車市場，馬斯克更曾預期日本會是特斯拉海外最大的市場。

根據《日經亞洲》報導，去年日本電動汽車銷量較前年大增50%，達創紀錄的8萬8535輛，佔所有新客車銷量的2.2%。「日本汽車進口商協會」（Japan Automobile Importers Association）數據顯示，賓士去年銷售約5萬輛、BMW加上MINI約5萬輛，但特斯拉被歸為「其他分類」，未有詳細數字，僅知它2022年的銷售額約為5,000輛。

馬斯克也在財報會議上把日本特斯拉銷售量慘澹的原因歸咎於日本人對電動車缺乏相關知識，導致認知不足（lack of awareness）。

財經網美賣光特斯拉 「去年就說會被打到沒利潤」

特斯拉公布最新財報，由於降價促銷的壓縮利潤，2023年Q4毛利率降到17.6%，特斯拉說明利潤下滑主要是因為售價下跌，以及AI等研發支出的增加，從2022年的8.3億美元增加到10.9億美元。

馬斯克雖然透露明年下半年開始將量產新款電動車，但今年銷售展望的不確定性也讓投資人憂心忡忡。

對於特斯拉週四股價重挫，財經網美胡采蘋在臉書發文指出，透露自己在220-240美元價位就賣掉所有特斯拉股票，轉成微軟，「去年底就說特斯拉會被中國電動車打到沒利潤」。

胡采蘋進一步指出：「前陣子看到特斯拉要求台灣供應商把工廠轉去國外，不要在台灣本地生產了，不知道是不是中國政府要求的？但是親中過度，把中國供應商養起來，你說最後會發生什麼事情呢？」

最後喊話馬斯克能夠想出新題材，「反正他總是有號令市場的能力，看看以後還有沒有什麼新機會了」。

不少人在該則貼文下方留言，「原來真正的女股神不是木頭姐，是Emmy」、「感謝早早開示」，而胡采蘋則回應：「我只是有看新聞」。

文／黃明惠