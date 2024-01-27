莫迪拚連任引燃投資熱 印度股市瘋狂吸金 feat.滙豐投信

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印度成長前景樂觀，吸引全球資產管理業注目。2024年適逢印度總理大選，現任總理莫迪連任機率高，投資人對莫迪繼續執政也充滿信心。連續8年上漲的印度Nifty 50指數，讓印股市值在2023年躍升全球第四大。摩根大通更決定將3,300億美元的印度政府債券全數納入其新興市場指數，估計能為印度債券市場帶來超過200億美元的國際資金活水。

度股市連漲8年 躍升全球第4大！專家評析印度投資熱潮

談起亞洲大型經濟體中國大陸，印度一定會被拿出來比較。標普全球評級估測，中國大陸GDP年增率2024年放緩至4.6％，而目前是世界第五大經濟體的印度，2023～2024財年將成長6.4％，到2027財年成長將回升至7％，亞太地區的成長引擎，明顯從中國大陸轉向南亞及東南亞。印度國家統計局數據則顯示，2023～2024財政年，印度經濟成長約7％，印度對世界GDP的貢獻為7.5％。

亮眼的經濟也反映在股市上，印度Nifty 50指數2023年上漲20％，為連續第8年上漲，是亞太地區表現最突出的市場之一，總市值於2023年底正式超車香港的3.984兆美元。滙豐投信研究指出，印度企業盈餘成長加上經濟成長強勁及政策利多，顯示目前印度股市仍算不上過熱。

研究印度超過10年的滙豐投信資深副總裁蔣智安說，印度股市目前最熱衷的買家仍是當地散戶投資者和本土投資機構，不但為股市提供充足流動性，也與外資起到很好的互補性。產業投資組合方面，滙豐印度股票基金看好金融、醫療保健和房地產等投資主題。

同樣屬於滙豐HSBC集團旗下的滙豐私人銀行，也仍「偏高比重」配置印度股票。滙豐私人銀行團隊指出，印度是增長最迅速的大型經濟體之一，且企業盈利前景普遍穩健。在供應鏈多元化，中產階級消費崛起，外國直接投資流入強勁和人口結構年輕等諸多有利因素支持下，印度脫穎而出，成為亞洲最具有成長性話題的國家。

然而蔣智安也提醒，對海外印度中小型股基金經理人而言，最難的就是「如何掌握印度在地的中小企業」。滙豐投信團隊2023年併購印度當地的資產管理公司LNT，就是為了解決這個難點。

印度金融市場如此熱絡，投資人難免擔心是否有風險被遮蓋了？蔣智安表示，「今年的大選就是風險」。雖然現任印度總理莫迪對經濟潛力充滿信心，目前市場預測莫迪勝選的機率極高，但是國家元首選舉會有中央政策大方向的考量，不同黨派的核心政策不同，多少會帶給市場不確定性，而且印度選舉機制複雜，整個選舉期間橫跨今年4～5月，超長的選舉期間，對投資市場而言就是風險。

牛津經濟研究院最新分析報告就指出，2023年印度經濟比預期更具彈性，但是2024年經濟會放緩，GDP成長率預測會從6.7％放緩至5.7％。2024年經濟面臨周期性和結構性兩大議題，首先，私人消費和公共支出會出現陣痛，在全國選舉後的財政整頓，會限制政府支持消費者的振興政策。其次，印度央行將於2024年第二季開始降息，供給端的價格壓力可能會限制印度央行的操作空間，實際降息可能需要更長時間。

蔣智安指出，為減緩市場對印度前景的不信任，總理莫迪已給出承諾，印度將在他的第三任任期內「超德趕日」，成為世界第三大經濟體，包括龐大的勞動力和消費基礎、正在進行的經濟改革、改善的實體和數位基礎設施和基本的民主價值觀，印度中長期投資的利多已開始發酵。

此外，蔣智安也指出，總理莫迪帶給印度最大的希望是真正啟動轉型，經濟結構轉型、能源轉型、科技轉型、社會轉型，「轉型的深層是風險潛藏」，例如因為能源轉型，帶來重要城市的供電穩定，國際科技製造大廠因此願意選擇印度設廠，然而這些新能源主要依賴政府補助，一旦政府有財政新考量、政治人為因素考量，甚或為了綠色目標犧牲經濟增長，轉型過程的潛在風險因此曝露。