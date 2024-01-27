16檔低基期股 兔跳迎龍

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16檔低基期股

金兔年進入封關倒數階段。法人指出，受長假效應及丙種領內資結帳賣壓影響，預料台股下周將量縮震盪，但外資買盤仍可望持續進駐，考量台股指數漲至萬八高位，可聚焦在低基期的東陽、欣興等具補漲潛力且外資開始吃貨的16檔個股，搶在封關前跳躍領紅包。

下周是農曆年封關前最後一周，碰上美國聯準會（Fed）會議與重量級科技股持續公告財報，國際市場變數多。內資因此本周提前結帳，但外資不甩長假效應持續愛台股，在投信連四日提款52億元之際，反連六日搶買1,620億元。

兆豐投顧專業副總經理黃國偉分析，選前外資調節力道過猛，受惠近期美股走強、美元走弱，加上台積電法說會釋放大利多，催動外資熱錢回籠，扮演多頭指標。

篩選本益比低於大盤的17.3倍、本周逆勢量價齊揚，且外資偏多操作並看好的潛力股，計有聯電、東陽、欣興、國產、台星科、矽格、光洋科等16檔，有望在下周一吐悶氣，股價奮力跳升。

其中，外資看好載板復甦進度優於預期，點名指標大廠欣興ABF與BT載板產能利用率，短期內就有機會明顯彈升，將其目標價調高至300元，換算潛在報酬率有74％，並付諸實際行動、本周大買1.3萬張，加上市場看好下周起美超微、超微（AMD）財報陸續登場，AI利多題材滿天飛，欣興身為漲勢相對落後的AI補漲股，有望發動攻勢。

華南投顧董事長儲祥生表示，年前台股應會維持在萬八附近震盪，由低檔股墊檔演出，但有鑑於美股韌性仍強，且聯準會利率決策會議可能對縮表額度進行調整，再加上美股財報頻頻加深市場對經濟「軟著陸」預期，看好龍年台股開紅盤，有望再隨美股走強。

黃國偉也認為，聯準會利率決策會議、美股對台股影響性較大的財報如Meta、蘋果等，將在農曆年前揭露完畢，預估台股休市期間出現重大利空機率偏低，投資人抱股過年可以「大膽一些」，持股水位達到6～7成均可行。

（相關新聞見A3）