緩步復甦 景氣續亮黃藍燈

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去年國內景氣燈號與綜合判斷分數變化

國發會26日發布去年12月份景氣燈號，連續第2個月維持「黃藍燈」，景氣對策信號綜合判斷分數20分，與上月持平。國發會經濟處長吳明蕙說，目前來看復甦力道不是特別強勁，處在緩步復甦。

國發會進一步說明，去年12月受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟受全球終端需求疲弱，及農曆年節落點較晚備貨時程延後，致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。領先指標從連續下跌轉為連續3個月上升，累計增幅0.83％；同時指標連續9個月上升，增幅7.07％。

國發會並強調，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。

台灣經濟研究院營業氣候測驗點26日也發布2023年12月的調查結果，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這代表三大產業看景氣都是樂觀的。製造業營業氣候測驗點96.78點，月增3.54點，結束先前連續兩個月下滑態勢，轉為上揚。服務業、營建業營業氣候測驗點都連續兩個月上揚。

展望未來，國發會說，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資；消費則受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，及政府持續推動所得稅制優化等，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。