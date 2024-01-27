2024台南車展 超跑、重機爭豔

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邁入第二屆的「2024臺南車展」（Tainan Autoshow），26日在大臺南會展中心登場，臺南市長黃偉哲表示，今年參展廠商逾120家，比去年更具規模，總計逾533攤位爭鳴，包含「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」等四大主題，還有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

2024臺南車展由臺南市政府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，指導單位臺南市府，執行單位為工商時報，展期從26日至29日，歡迎一起參與臺南汽機車界年度盛會。

黃偉哲表示，臺南是汽機車零組件產業發展重鎮，汽車及其零件製造業廠商約500多家，不乏隱形冠軍企業，許多高階車種零組件皆是MIT，也是驅動臺南經濟發展及帶動汽機車工業發展的重要因素。

同時，臺南市更孕育許多台灣之光，包括享譽國內外的宏佳騰、南晃交通、東陽實業與堤維西交通等廠商，都是在地基礎紮實的隱形冠軍及全球指標性大廠。

現任臺南市安平產業園區廠商協進會理事長暨南晃交通器材董事長鄭丞焜表示，南晃集團參加第二屆臺南車展，深感臺南市府對於推動地方經濟繁榮不遺餘力，該展集合各式各樣汽機車配件，從四面八方聚集而來的參觀群眾，可近距離體驗汽機車各式裝備與商品，內容不僅多樣化，兼具商品的深度與廣度，令參展廠商對拓展市場更具信心，也提升消費者的購買意願，是一場不容錯過的車壇盛會。

前來共襄盛舉的台灣汽機車研發策略聯盟理事長曾宗賢表示，該聯盟的會員們已連續參展兩屆臺南市汽車展，期望這種有益臺南汽機車相關產業交流的展場，能夠年年持續舉辦，同時，由於廠商以外銷為主，也期望吸引國外買主前來觀展。