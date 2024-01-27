「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳；壯年聽雨客舟中，江闊雲低，斷雁叫西風；而今聽雨僧廬下，鬢已星星也。悲歡離合總無情，一任階前，點滴到天明。」這是宋代詞人蔣捷《聽雨》一詞，同樣聽雨，老年聽雨顯得格外寂寞。

蔣捷寫的是雖是個人心境，也可以用來描述老年社會的情境，個人有年齡，一個社會也有年齡，怎麼說呢？依國發會所編的「中華民國人口推估」，民國50年台灣社會的年齡中位數是17.5歲，意思是半數人口低於17.5歲，是青春洋溢的年代，何以如此？因為每年出生人口都超過40萬，到了民國80年，台灣社會的年齡中位數27.9歲，仍是朝氣蓬勃，每年出生人口仍在30萬以上，這一期間台灣社會可謂「少年聽雨歌樓上」，活力十足。

日前甫公布的去年（112）出生人口降至13.5萬人，又創史上新低，台灣社會的年齡中位數也升至44.4歲，依國發會推估，十年後將升至50歲。由過去半個世紀的變化可以發現，一國社會老化的快慢，取決於出生人口的多寡，出生人數愈多，社會就愈年輕，反之則老化加劇。台灣今天老化速度如此之快，正是因為出生人數每況愈下，過去出生人數跌破30萬，各界已在憂心少子化，如今降至13萬，豈不驚人？如此再過十年，台灣社會恐將陷入「而今聽雨僧廬下」的蕭然與空蕩，此後一路老化而難以自拔。

如今老化得這麼快，過去沒料到嗎？沒料到，民國85年經建會推估112年老化指數是87.2，日前內政部的資料顯示112年老化指數已升至153.8，差了快一倍。老化指數是指老幼人口比，當年推估的失誤在於高估了少年人口，那時估112年0～14歲的少年人多達452萬，不料少子化超乎預期，以致112年的少年人口只有279萬，遠低於當年的估計。這也說明台灣今天之所以老化得這麼快，原因無他，實為生育率劇降所致，20多年來台灣竟從一年出生30多萬降至13萬，這是何等不可思議，到底發生了什麼問題？

少子化的負作用已經發生，多少中小學退場，多少大學停招，皆少子化所致，然而少子化的衝擊還不只如此，在陷入少子化循環後，一個社會的老化將加速，也將加速到不可思議。這說明，要紓解今天社會的老化，只有提高生育率一途，若政府仍不作為，過不了幾年出生人口就要跌破10萬，那時就算有靈丹妙藥，也為時已晚。

日前主計總處公布「社會保障支出統計」，這項統計最受矚目的是老年給付，隨著老年人口快速成長，退休金、老人照護等老年給付已連續四年，年年逾兆元，111年升至1.13兆元，隨著老年人口增加，估計十年後每年的老年給付將達到1.6兆，壓力不可謂不大。老年給付除了部分來自政府預算，多數是來自企業、勞工及公務員自行提撥，民國80年代老年人口少，少年人口多，也就是繳錢者多，領錢者少，退休基金自然是寬裕的，但隨著少子化、高齡化，如今領錢的愈來愈多，繳錢的愈來愈少，所有退休基金都日趨緊俏，去年勞保基金精算報告顯示，若不啟動改革，勞保基金將在2028年破產。對此，準總統賴清德於去年底總統選舉政見會上強調：「只要政府在，我絕對不會讓勞保基金倒閉。」

賴清德的談話讓人安心不少，然而年年撥補，終非長久之計，更何況政府財政也經常入不敷出，非舉債無以度日，因此根本之途，仍在於提高生育率，短期以恢復一年出生人口至20萬為目標，長期則應回到30萬，提高生育率雖無法立刻解決當前的困境，但生育率持續回升一、二十年之後，台灣年齡中位數的老化速度必將放緩，甚至返老還童，只要社會再度年輕化，如今的困局自然迎刃而解。莫以為返老還童是神話，法國1960年的年齡中位數是33.0歲，1975年降至31.5歲，挪威也由1965年的34.2歲降至1975年的32.2歲。

人的老化是無法避免的，但一個社會的老化則取決於出生人口，是可能變年輕的，台灣要避免進入「而今聽雨僧廬下」的老年荒涼，沒有特效藥，只有提高出生人口一途。至於如何創造誘因，就看政府的決心與魄力有多大，多年來政府雖強調少子化是國安問題，但何曾提出有企圖心的政策？期盼準總統賴清德能以大魄力提出扭轉乾坤的方案，果能如此，台灣社會返老還童將指日可待，「少年聽雨歌樓上」的時光也可望重返。