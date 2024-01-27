慘! 壽險去年保費淨流出2,175億元

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2023年壽險總給付與總保費收入變化

壽險史上首見。高利率、新台幣貶值造成保單解約率攀高，加上新保單難賣，壽險去年保單給付總額近2.41兆元，創新高外，並高於總保費收入近2,175億元，亦是60多年台灣壽險史上首見。

據保發中心統計，去年12個月中有10個月壽險給付高於總保費收入，即業務面的「資金淨流出」，代表壽險公司沒有新錢可加碼新的投資標的，但因為壽險資產逾33兆元，全年至少還有8,000億元的利息收入，還不算「入不敷出」。

因為美國鷹式升息、台美利差擴大，加上新台幣兌美元去年一度貶破32.4元，許多美元保單提早解約兌換新台幣，以利差、匯差兩頭賺，市場不穩定，亦有很多投資型保單解約贖回，加上原本月配型類全委保單給付，去年全年壽險給付達2兆4,054億元，較前一年增加近11％，給付創新高。

且2022年下半年亦有同樣情況，壽險給付已連二年增加逾10％，兩年都破2兆元，2022年下半年雖連六個月保險給付大於總保費，但全年仍是保費淨流入1651億元，去年則首見保費淨流出2,175億元。

但在美國今年可望降息、分紅保單買氣增加、新台幣匯率走強、資本市場好轉，且南山人壽重回投資型保單市場等因素下，壽險業者樂觀認為，今年總保費有望大於總給付。

2023年壽險業務面資金淨流出最高峰是在8月至9月，單月淨流出皆超過500億元，主要是去年7月美國再升息，加上投資型保單新制度上路效應發酵，之後就逐月下降，去年12月給付僅大於總保費112億元，顯示在美國確立升息循環結束，並預期今年要開始降息，加上新台幣走升趨勢，美元保單解約下降，總保費收入也回升到2,000億元之上，淨流出情況大幅緩解。

金管會與壽險公會多次強調，壽險業有可觀的利息收入，當總給付大於總保費時，利息收入與投資收益可支應給付現金流，去年壽險業利息收入初估約8,000億元，因此壽險業整體仍呈現淨現金流入約5,800億元，較第三季底5,000億元提高，去年壽險業順利渡過難關。