華南金董座：今年獲利會更好

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華南金控發展重點

重金獎勵繼續向前衝。華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬26日在尾牙中指出，2023年華南金稅後獲利216.26億元，創新高，年增率24.98％，今年華南金預估加薪幅度將是歷年最高、不低於6％及同業水準；同時年終獎金平均將超過7個月。

展望2024年，張雲鵬期待透過積極創新，提升服務品質，推動產品跨售、共銷，提高客戶貢獻度及黏著度，有信心華南金今年獲利會更好。

對於各子公司表現，張雲鵬說，華南金2023年獲利創新高。華南銀行因換匯換利（SWAP）部位增加，及換匯點擴大增加兌換利益，手續費淨收益較前一年成長約16％，2023年銀行獲利200.52億元，亦創新高，較2022年增加33.25億元、年成長20％。

華南永昌證券因台股交易熱絡，經紀、自營及承銷業務均有成長，2023年稅後淨利15.05億元，較前一年增加3.98億元或成長36％。華南產險因台股上漲，資金運用表現良好，且本業獲利穩定下，2023年稅後淨利9.16億元，較2022年增加4.58億元或成長100％，也創新高。

全球通膨帶來的升息循環，俄烏戰事及以阿戰爭持續，地緣政治風險，造成金融環境動盪，要求各子公司應積極掌握市場脈動及管控風險，提出應變措施，確保達成目標。2024年將持續深耕客戶，精進各項業務，「帶動獲利持續上揚」，及提升華南金的排名。

華南金尾牙與員工激勵大會的參加成員包含金控母公司、子公司、孫公司的董事長、總經理、董監事及經理人。華南金指出，激勵大會主要目的在展現上下團結打拚精神，並分享過去一年營運成果，獎勵卓越貢獻或傑出表現的績優單位及同仁，以激勵員工士氣，並慰勞員工辛勤努力。