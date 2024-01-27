董事會達2共識 新光金增資新壽 勢在必行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金控茶壺風暴有望暫歇。新光金26日召開董事會，取得兩大共識，一是新光金一定會增資新光人壽，二不管用哪種方式增資，新壽資本適足率（RBC）回到200％是最大目標。新光金董事長陳淮舟與新壽董事長魏寶生，預計在農曆年前與金管會溝通，並提前在年後再次召開董事會討論增資案。

26日新光金董事會從下午2時開始，到下午4時15分結束。新光金董事、新壽副董洪士琪會後受訪表示，董事會氣氛和諧，每位董事都暢所欲言，交換意見，目標一致往前推進，沒有外界想像的有「火花」。

金管會23日發函新光金與新壽，要求一個月內提出增資時程，新光金董事長陳淮舟主動在董事會提出臨時報告案，將金管會來函列入正式議案，2月金控董事會將提前召開，舉行前陳淮舟與魏寶生爭取年前先赴金管會溝通。

新光金計畫以新光銀行、元富證券等子公司上繳盈餘，挹注新壽，洪士琪表示，會議中沒有董事對此有疑慮，也沒有董事提出要以低於票面價增資。「在野股東」質疑用銀行、證券子公司盈餘增資，恐難達到70億元，洪士琪說：「我們（新光金）很努力，現在還在結算中，會盡力達成。」

吳東進派指出，2022年新光金發海外存託憑證（GDR）約100億元，其中30億元給新光銀，如今卻要銀行吐回30億元，推估銀行除盈餘上繳外，還有過去保留的未分配盈餘與公積金，若可能要擠出來給金控，恐影響銀行淨值與資本適足率，業務發展亦會受影響，就看銀行局會不會同意。

魏寶生表示，站在新壽立場，當然希望增資越快越好。子公司盈餘增資新壽70億元，在算出來後要報金管會核准，金管會有准駁權，會看資金來源、資金怎麼運用，但按照去年現增15億元與發行次順位債130億元的經驗，金管會的核准都很快速，盼70億元增資案能順利完成。