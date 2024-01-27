分紅保單 首次賣破百億

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從高利、月月配，去年下半年壽險市場重掀「分紅」議題，據壽險業者統計，去年僅四張賣破百億的「神單」，其中富邦人壽的一張美元計價分紅保單，最後以銷售102億元擠入年度神單之列，亦是分紅保單首次單張賣破百億元。

去年壽險市場共有四張銷售破百億元的保單，其中三張是投資型保單，一張是分紅保單，利變型保單罕見沒半張賣破百億元，且全年僅四張神單，應是近年最慘紀錄。

利變型保單去年「失寵」，訴求可穩定分享壽險公司投資效益的分紅保單，在銀行財管逐漸走紅，尤其富邦人壽去年改主打分紅保單，由自家業務部隊與銀行通路力推，訴求中分紅率5.5％的「美富紅運」外幣分紅終身壽險，單月至少賣10億元，去年銷售近102億元，晉升百億神單行列。

長年在台堅持銷售分紅保單的保誠人壽，買氣亦升，主打投資型保單的法巴人壽也推出分紅保單，其他大型壽險仍在觀望，主要是分紅保單相對複雜，行銷時不易說清楚。

金管會已備好八項分紅保單控管機制，像是將不會揭露「高分紅」假設，分紅率設定最高上限等，在與壽險業者達成共識後就會上路。

去年百億神單，除一張分紅保單，另三張是投資型保單，共吸引保費562億元，兩張是投資型年金，一張是變額萬能壽險。單張吸金最高是國泰人壽新台幣計價的「超月月康利」變額年金，全年賣超過300億元，若加上外幣款及壽險款，超月月康利超過450億元。

第二是安聯人壽的「吉利發」變額萬能壽險，全年賣138億元；第三是三商美邦人壽的「世紀安穩」變額年金險，去年賣約123億元億元。