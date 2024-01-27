存股族最愛 金融股回春！補漲行情啟動 達人最看好這3檔

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受惠資金外溢效益，金融股26日強勢表態，出現補漲行情，單日大漲0.78％，明顯較大盤下跌0.04％強勢。26日表現強勢個股，包括台產、兆豐金、高雄銀、中信金、台新金、華南金、彰銀、永豐金，漲幅都在1％以上。

26日股價強勢的金融股，以銀行為主的金控或銀行表現領先，反應美國聯準會未鬆口降息、經濟穩步回升、及金管會開放銀行申請內部模型法等多項金融業務開放措施，短期銀行營運看旺。

今年以來金融股出現先盛後衰再翻揚的局勢，截至26日，已出現日線連七紅。以周線來看，金融股更是漲1.67％，貼緊大盤的1.77％，表現亦可謂強勁。

公股銀行主管指出，金融股股價走勢相對穩定，吸引許多存股族長期投資，看準穩定的獲利空間及配息表現，是追求穩健收益投資人的首選。

金控研究部門分析，今年匯率波動及避險成本仍是影響壽險獲利不確定性因素，但仍可布局財務體質相對強勁、配息無疑慮，位階相對較低的壽險股。銀行業部分，目前至上半年仍是看好核心業務獲利，建議以美元放款部位較大、資本充足且具殖利率題材的大型銀行為布局方向。

其中，最看好三檔個股，包含中信金、富邦金及國泰金，預估中信金每股稅後純益（EPS）將從去年的2.82元成長至3.09元，富邦金從去年4.81元成長至今年的5.7元，國泰金從去年的3.24元成長至今年的4.46元。 金控研究部門也看好兆豐金，預估今年現金殖利率可逾4％以上。