LINE Pay 初登興櫃 榮陞股王

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LINE Pay歷年財報概況

第三方支付業者LINE Pay連加網路出道即顛峰。登錄興櫃首日股價就突破千元，盤中最高至1,030元，本益比逾100倍，一躍成為千金股及興櫃股王，創下台股傳奇，亦宣告行動支付年代已來臨。

LINE Pay 26日以348元登錄興櫃，以450元開盤，最高至1,030元、上漲580元或漲幅128.89％，終場收盤均價為735.23元，漲幅111.27％，單日成交量為446張。

除了登錄興櫃第一天即創千金價格的紀錄，LINA Pay同時也是LINE海外首家IPO的公司。

LINE Pay資本額6億元，主要股東為LINE Financial Corporation、台北富邦銀行及聯邦銀行，持股分別為68.35％、19.51％、9.76％。

LINE Pay2023全年營收47.79億元，年增32％，主要營收組合為手續費占83％、金融推廣合作占12％、行銷產品銷售事業占5％。累計前11個月稅後純益為4.71億元，已超過2022年全年的4.39億元，前11月每股稅後純益（EPS）為7.92元，超越2022年全年7.23元。

LINE Pay以點數為核心，搭配線下市場，積極與信用卡業者合作，三大策略成功推升LINE Pay成為台灣行動支付的龍頭。

LINE Pay在法說會時分析自己的成功策略，最特別的是以「點數」為核心，一個點數為1元，相較於其他點數生態系，直接用點數回饋給消費者，也讓消費者可以期待點數的兌換，並稱點數為其成長的「燃料」。迄今，LINE Pay所發出的點數累積達73億點，可見LINE Pay行銷手筆之大。

另一個成功策略，為積極與信用卡業者配合點數回饋。由於LINE Pay的商業模式為應用程式綁定信用卡。目前與富邦、聯邦、中信合作，三家信用卡公司的發卡量達700萬，成功連結信用卡及點數轉換使用。

第三個成功策略，是LINE Pay不搶藍海市場，鎖定線下的消費商機。由於市場上既有的第三方支付業者如藍新、綠界及紅陽等業者，都是以服務電商業者為主。而LINE Pay則是以線下商店為主要的商戶合作對象，公司表示，電商只占一成，線下消費占九成，未來成長空間相當大。