LINE Pay 帶動唱 行動支付概念股 高歌同樂

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行動支付LINE Pay在26日登錄興櫃交易，因無漲幅限制，股價一度從三位數直接衝至四位數登千金股，不負法人圈視LINE Pay為數位支付生態圈王者的厚望，相關行動支付概念股綠界科技等股價跟著同歡。

LINE Pay在26日正式登錄興櫃，以每股450元開出，最高價衝至1,030元，興櫃價格是以均價為計算基礎，最終均價達735.23元，不論是以最高價及均價計算，均擠下新應材，躍居興櫃市場的股王。

LINE Pay核心競爭優勢建立在LINE POINTS生態圈，透過與銀行合作發行點數回饋卡，手續費收入為主要營運來源，占比近83％，去年前11月每股稅後純益（EPS）為7.92元，以26日最高價計算，本益比（PE）超過100倍，享有法人圈給予IC設計的同等級評價地位。

台股的行動支付概念股除了LINEPAY外，尚有綠界科技、歐買尬、網家、交流資服及系統整合廠中菲、普鴻、關貿等。

第三方支付的綠界科技去年前三季EPS為15.77元，受到LINE Pay登錄興櫃首日股價衝上千元與超過100倍本益比的激勵，26日鎖住漲停價488元，價量齊揚。

凱基投顧認為，LINE Pay居領先地位行動支付將持續替代實體信用卡，為主導線上及線下支付的關鍵成長動因，LINE Pay將持續實現較產業更為快速增長率。