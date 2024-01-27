台股近關情怯 四招先賺先贏

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台股封關前 四招搶紅包

下周為金兔年2月5日封關前的最後交易周，因國際變數多，台股26日量縮為近12個交易日最低的2,604億元並跌破萬八關卡。法人表示，年關將近、指數創高都使台股量縮，市場處於觀望，建議短線上以「四招投資策略」應對，搶搭年前領壓歲錢列車。

台股26日由傳產、金融輪動，盤中再創高點18,029點，終場雖反轉小跌7點收17,995點，但整體盤勢開低走高留下連二紅K，多頭野心仍相當強勁，惟成交量縮減至2,604億元。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧董事長朱成志分析，比起前一日「拉台積盤」，26日整體盤勢輪動更為健康，台積電還是上漲2元扮演撐盤要角，但在AI主流股回測下，其他族群動起來，使指數僅小跌7點，內資包括投信賣超11億元、自營商賣超39億元、八大公股行庫賣超7億元，僅外資獨挺台股買超52.71億元並連六買，預期封關前狹幅震盪、站穩萬八；成交量雖萎縮至2,604億元為1月11日來最低，但多方架構持續，預期年後將重振旗鼓攻萬九。

此外，下周美國重量型科技龍頭股將陸續公布財報，有微軟、Google、亞馬遜、Meta、蘋果等，台股也有聯發科、聯電、友達等法說會，預期對台股將是正面影響。

不過，下周台股除了面對長假前市場的陸續結帳，還有美國聯準會利率會議干擾，預計震盪加劇，封關前如何操作賺一筆壓歲錢，值得關注。

綜合陳奕光、朱成志、台新投顧副總經理黃文清等三位名師看法，第一招是操作陸港股相關ETF。中國救市釋放利多形成資金行情，釋出資金將溢出至港、台股，形成「大中華HTC（香港、台灣、中國）效應」、也可稱作亞洲版貨幣寬鬆。

第二招是操作台股原物料相關的傳產股。受惠大陸官方釋出利多，產生跌深反彈行情，同時成為撐盤要角，如塑化、鋼鐵、橡膠等，整體產業趨勢雖仍有阻，但近期沒有獲利結帳賣壓，成為短線「墊檔」行情選擇。

第三招是操作金融股。因兆豐金現金增資115.5億元發動金融股撐盤，由於金融股都會交叉持股、產生互相拉抬效應，加上OCI（其他綜合損益）投資部位，加速投入資金布局第二季除息旺季，另外，高股息ETF成分股有許多金融股，也能抗賣壓。

第四招為低買高賣半導體、AI族群。半導體與AI族族群仍是盤面焦點，26日雖因英特爾公布財測失色使AI股成重災區，但整體產業趨勢仍看好。陳奕光分析，英特爾偏向自有品牌、又要做代工，加上公司目前傳統PC比例還是偏高，預期是最後清庫存階段，到第二季有機會逐漸反映利多。