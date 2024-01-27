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英業達AI出貨倍增 展望樂觀

英業達集團26日舉行旺年會，英業達個人電腦事業群總經理張輝（左起）、英業達總經理蔡枝安、英業達董事長葉力誠、英業達財務長暨發言人游進寶及英華達董事長何代水於會前共同說明今年營運展望。圖／顏謙隆
英業達集團26日舉行旺年會，英業達個人電腦事業群總經理張輝（左起）、英業達總經理蔡枝安、英業達董事長葉力誠、英業達財務長暨發言人游進寶及英華達董事長何代水於會前共同說明今年營運展望。圖／顏謙隆

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英業達在暌違三年後，26日恢復舉行旺年會，董事長葉力誠率一級主管受訪時，對2024年營運展望釋出謹慎但仍趨樂觀的看法，尤在AI伺服器出貨可望倍增、筆電亦有個位增長，加上旗下智慧裝置事業英華達營運動能也將有雙位數增長下，英業達預估全年度業績拚增個位數年成長。

葉力誠對於集團新事業並寄予厚望，2024年預期在車用電子事業將較去年大躍進，相關產品期於2025、2026年大幅提升，至2027年希望可達到千億元的營收規模。目前英業達透過Tier1.5的汽車供應商夥伴及車用晶片大廠合作，切入主流汽車供應鏈後裝市場，並於歐、美、中及台灣部署好產能，接下來將擴展全球接單的量能後，邁向全球營運、以加速決策並提升績效，帶動車用事業進一步發酵。

因應近年客戶端「中國＋1」的全球產能部署策略，總經理蔡枝安表示，英業達在全球擴產的布局已即將告一段落，包括在越南、泰國、馬來西亞和墨西哥、捷克等地新建的產能，預計2025年第二季就將全數到位、投入量產。為此，英業達2024年度的資本支出也將從原估的4億美元，擴增至達4.5億美元。

其中，正在建置的泰國新廠將含括筆電與伺服器產線，其中伺服器部分預計2024年底完成、若順利取得客戶認證後，2025年第一季就可投產。另筆電已先在泰國租廠量產，新廠的筆電產能則預計於2025年年中完工、納入投產。

英業達筆電事業群總經理張輝指出，目前筆電產能仍多集中於中國廠生產，估算泰國及墨西哥廠的非中國區筆電產能約占10％，後續在新產能加入後、最多占達15％。

同時在AI PC方面，英業達也已全面布局、納入包括採用ARM架構，及英特爾、超微兩大晶片廠加入NPU或APU之處理器平台的廣義AI PC產品，都能依客戶需求量產。不過他預期，2024年傳統筆電產品仍是出貨主力，俟市場接受度和相關應用功能逐步成熟，明、後年可望進一步發酵。

葉力誠指出，英業達繼2022年啟動數位轉型後，2024年將是英業達AI轉型元年，透過AI工具，讓英業達綠色產品與世界接軌。

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