英業達AI出貨倍增 展望樂觀

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英業達在暌違三年後，26日恢復舉行旺年會，董事長葉力誠率一級主管受訪時，對2024年營運展望釋出謹慎但仍趨樂觀的看法，尤在AI伺服器出貨可望倍增、筆電亦有個位增長，加上旗下智慧裝置事業英華達營運動能也將有雙位數增長下，英業達預估全年度業績拚增個位數年成長。

葉力誠對於集團新事業並寄予厚望，2024年預期在車用電子事業將較去年大躍進，相關產品期於2025、2026年大幅提升，至2027年希望可達到千億元的營收規模。目前英業達透過Tier1.5的汽車供應商夥伴及車用晶片大廠合作，切入主流汽車供應鏈後裝市場，並於歐、美、中及台灣部署好產能，接下來將擴展全球接單的量能後，邁向全球營運、以加速決策並提升績效，帶動車用事業進一步發酵。

因應近年客戶端「中國＋1」的全球產能部署策略，總經理蔡枝安表示，英業達在全球擴產的布局已即將告一段落，包括在越南、泰國、馬來西亞和墨西哥、捷克等地新建的產能，預計2025年第二季就將全數到位、投入量產。為此，英業達2024年度的資本支出也將從原估的4億美元，擴增至達4.5億美元。

其中，正在建置的泰國新廠將含括筆電與伺服器產線，其中伺服器部分預計2024年底完成、若順利取得客戶認證後，2025年第一季就可投產。另筆電已先在泰國租廠量產，新廠的筆電產能則預計於2025年年中完工、納入投產。

英業達筆電事業群總經理張輝指出，目前筆電產能仍多集中於中國廠生產，估算泰國及墨西哥廠的非中國區筆電產能約占10％，後續在新產能加入後、最多占達15％。

同時在AI PC方面，英業達也已全面布局、納入包括採用ARM架構，及英特爾、超微兩大晶片廠加入NPU或APU之處理器平台的廣義AI PC產品，都能依客戶需求量產。不過他預期，2024年傳統筆電產品仍是出貨主力，俟市場接受度和相關應用功能逐步成熟，明、後年可望進一步發酵。

葉力誠指出，英業達繼2022年啟動數位轉型後，2024年將是英業達AI轉型元年，透過AI工具，讓英業達綠色產品與世界接軌。