櫃買三大業務 成績卓越

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櫃買中心26日舉行年終記者會，董事長陳永誠表示，2023年是金融市場豐收的一年，櫃買市場各項業務均繳出不俗成績單，全年申請上櫃家數26家順利達標，櫃買指數去年勁揚29.76％更居亞洲之冠，並在全球主要證券市場排名第三；永續債券表現更為亮眼，全年發行金額1,472.89億元再締新猷。展望今年，上櫃申請目標家數為與去年持平的24家，興櫃申請目標47家，則較去年增加二家。

陳永誠指出，櫃買中心2023年IPO、市場成交量、債券發行均有不錯表現，而最大突破莫過於永續發展政府債券，在歷經三年的推動下終於取得成果，由台北市與高雄市政府分別發行25億元及20億元首開紀錄，也期許未來一年上述兩直轄市取得資格後可持續發行，並有更多政府單位、企業跟進響應，讓國內永續債券獲得投資人青睞。

櫃買永續發展債券推動有成，發行金額連三年突破千億元大關，債券部經理林裕崇表示，櫃買今年也將持續健全國內永續發展債券市場生態圈，力拚新發行永續發展債券達35檔或發行金額達960億元，較去年的目標提升3成，永續發展政府債券則積極爭取台中、新北、桃園等更多縣市響應，展現地方政府落實淨零永續願景。

半導體為櫃買市場特色產業，櫃買中心持續推動「台積鏈」上櫃；另一特色產業生技醫療，儘管保瑞、藥華藥等多檔上櫃重量級生技股轉上市，櫃買中心強調，生技為政府近年來重點扶植產業，未來仍會積極推動優質生技股掛牌，去年申請上櫃者中就以生技醫療業占比27％最高，目前生技股家數也占整體興櫃市場的25％，顯示生技產業在櫃買家族中仍扮演舉足輕重地位。