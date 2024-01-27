兩大紅利不再 和泰重返競爭

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和泰車近年業績

和泰車2023年業績衝上新高，連續22年稱霸台灣車市龍頭。據法人預估，和泰車2023年有望大賺逾四個股本，市場也傳出和泰車年終獎金加上年中紅利，最高有望突破15個月，同創新高。和泰車董事長黃南光26日表示，根據公司內部設定的目標，2024年業績要繼續攀峰，但他也示警：2024年新車市場不再有疫情遞延交車紅利，回歸激烈競爭型態，是充滿挑戰的一年。

黃南光強調，公司2023年有和泰產險的回沖利益，以及遞延交車紅利，2024年這兩大因素不再，坦言業績要繼續衝高不容易，但若能再創紀錄，就絕對是「真本事」。

和泰車總經理蘇純興同樣高喊，2024年要續寫新高，完成「不可能的任務」。2022年因轉投資和泰產險受到防疫險衝擊而出現大虧，是公司成立75年來最大危機，但2023年10月已賺回因防疫險賠付的錢，全年創造出超狂業績，2024年一定要繼續成長。

走過2022年疫情大虧陰霾，和泰車2023年營收2,733.66億元，年增13.57％，創新高，前三季稅後純益184.56億元，每股純益33.13元，已創歷年全年獲利新高。法人估，和泰車今年每股純益約42元。

和泰車26日尾牙以「王者榮耀」為主題，並於現場設置一張「王者寶座」，蘇純興表示，這個王位是屬於公司所有同仁，若沒有同仁的努力，2023年業績絕對不會這麼「狂」。相較上次尾牙，隨著2023年業績飆高，且多項業務改寫歷史新高，TOYOTA、LEXUS及商用車HINO更創三冠王紀錄，和泰車2024年尾牙氣氛更顯歡樂。

尤其和泰車全年將大賺逾四個資本額，也將直接拉高以「上年稅前盈餘」作為計算基準的「年中紅利」，推估和泰車員工今年年終獎金加上年中紅利，最高有望突破15個月，也將創歷年新高，員工最高年薪直逼30個月，幾乎是「做一年領兩年半」。

事實上，和泰車去年各項業務皆創紀錄，黃南光表示，除TOYOTA、LEXUS及HINO拿下三冠王，售服業務在積極推動社區保修站成效顯現下，最新統計全年總服務台數首度超過230萬輛，服務車輛及業績貢獻亦創歷史新高。