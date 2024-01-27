卓文恒：景氣Q3復甦 神戶廠支援半導體

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上銀董事長卓文恒26日表示，預期景氣第三季起有機會開始好轉，上銀的滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，訂單能見度延長2～2.5個月，第一季營運有機會優於去年同期，全年營收希望兩位數成長。至於海內外擴建新廠計畫，第二季起陸續完工啟用，為營收挑戰逾300億元做好準備。

上銀集團26日舉辦疫後首場尾牙，以「龍耀新局、永續未來」為主題，邀國內外20個國家子公司、經銷商及上下游供應商，席開541桌，頭獎8萬元，特別獎10萬元，總獎金368萬元。上銀集團總裁卓永財交棒後，今年尾牙交由卓文恒挑大樑。卓永財受訪表示，2024年景氣很難預測，但會比2023年好，他強調台灣廠商一定要轉型升級，一定要應付全球的新變化。

卓文恒表示，2023年11月迄今，大陸市場接單出現回溫的跡象，半導體、基礎建設、大規格產品、航太、自動化及新能源車等產業訂單也有增長，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度，延長至2～2.5個月，部分訂單以急單為主，交期3周～1個月。至於各區域的表現，歐洲市場還沒有起色，日本及美國市場相對平穩，台灣內需則與去年差不多。

他並表示，紅海航運危機雖造成航運時間拉長，出貨雖有變數，但不會像2022年缺櫃嚴重。上銀依去年底至目前接單情況研判，景氣有機會從第三季起開始好轉，而上銀近年機電產品布局也看到成果，晶圓機器人、減速機、智慧螺桿及迴轉工作平台等高階機電智慧產品，今年出貨較佳。

卓文恒坦言，ECFA對兩岸交流有正面幫助，希望能繼續維持，由於迴轉工作平台及晶圓機器人等高階機電新產品，銷大陸免關稅，上銀加大力道對大陸營銷。

而為了加速分散市場，上銀也布局東南亞、印度及日本，其中日本神戶廠作為第二個半導體設備元件的第二生產基地。上銀今年平均年終獎金從去年2個月以上降為近2個月，以反映績效。