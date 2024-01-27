水價調整方案曝光 千度用戶影響大

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台水最新營運計畫

台灣自來水（簡稱台水）公司26日舉辦50週年慶，台水董事長李嘉榮透露，水價30年沒有調整，公司已研擬水價級距，從目前四段拉到六段或七段級距，並擬調整水價，民生用水每月基本度數50度以下的用戶，不漲反降，即每月基本水費200至300元的家戶，降幅約逾2％，估算約92％用戶可直接受惠。

至於用水千度以上的大用戶，用水量愈多、水費愈高，用意希望國人珍惜水資源。春節即將到來，是供水高峰期，台水已做好準備因應。

經濟部此一說法表示，李嘉榮受訪提供的資訊並非最後定案，也尚未提交經濟部討論。李嘉榮也補充說，水價調整會影響民生與經濟的發展，上述調整方案最終要送到經濟部水價審議委員會做確認。

據了解，台水去年曾送水價結構報告至立法院，因輿論及工會皆對於水價有不同的建議，內部還在持續研議，不論拉大或增加級距，或如何在照顧民生之餘，維持各界用水穩定，將與水利署分析耗水費機制成效。後續將以民生物價、台水財務平衡、供水穩定等面向上持續考量。

而根據內部規劃，台水考慮對每月用水50度以上至200度的小商、小店的水費，做微幅調整。而每月用水量超過200至1,000度，甚至4,000度的用戶，將拉大級距價格，亦即用水量愈多、水費愈高。

台水自2013年迄今投入逾800億元，在管線汰舊換新與小區管網建置，2023年底自來水漏水率降至12.55％，2024年漏水率希望可降至12％以下。李嘉榮指出，下一階段預計編列8年投入800億元，預估2031年自來水漏水率降至10％以下。

台水研擬調價方向，民生用水幾乎不會調漲，即每月使用基本度數50度以下的用戶，享有不漲反降，且50度以下的用戶，占比約92％，每月繳納水費200至300元，家戶水費會微幅調降約逾2％。