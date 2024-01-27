嘉義、橋頭園區 供水待解

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台積電在台灣新竹、龍潭、竹南、台中、台南及高雄等地設廠後，科學園區供水，是否符合進駐廠商需求，備受關注。台水26日表示，供應竹科的龍潭、新竹、竹南及銅鑼等4個園區，每日供水量達約21.2萬噸（CMD）、中科4個園區約14.95萬噸，及南科的2個園區約20.5萬噸。至於高雄橋頭園區及嘉義園區案，台水尚未供水。

因應廠商用水需求，台水工務處表示，新竹園區、台中園區、台南園區及楠梓園區，未來將以再生水及自來水相互支援供水，短期先以增設部分管線暫時支應；其他園區將以既有場站擴建，及增設管線調整供水系統支應。

台水表示，竹科園區每日供水量達約21.2萬噸，包括新竹園區每日17.5萬噸、龍潭園區每日1.6萬噸、竹南園區每日1.8萬噸，及銅鑼園區每日0.3萬噸。目前台積電在龍潭、新竹及竹南等地，均有設廠。

中科園區每日供水量達約14.95萬噸，其中台中園區每日11.07萬噸、后里園區每日3.69萬噸、二林園區每日0.04萬噸，及虎尾園區每日0.15萬噸，台積電已在台中園區設廠及計畫擴廠。南科園區每日供水量達20.5萬噸，其中台南園區約每日19萬噸，及路竹園區每日1.5萬噸。其中，高雄橋頭園區與嘉義園區，台水尚未供水。

台水表示，針對單一、重要、脆弱的維生管線，奉行政院核定推動「備援調度幹管工程計畫」，2021至2026年埋設17條備援管線，投入經費199.5億元，可穩定供水約每日261萬立方公尺，管線長度共計約83公里，完成後，可降低供水風險、增加區域供水調配的彈性及韌性。