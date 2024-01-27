紅海危機不敵亞洲過年...SCFI翻黑、美線揚歐線弱

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亞洲年前出貨倒數計時，加深航商搶貨心理戰，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）26日最新報價2,179.09點，下跌60.52點或2.7％，終止連八漲，是紅海危機推升運價漲勢以來首度翻黑，主因受歐洲線、地中海線每20呎櫃運價分別下跌5.58％、4.03％拖累所致。

反觀美國線運價仍挺住，上海到美東、美西每40呎櫃運價分別上漲2.13％、2.41％，唯漲幅收窄。貨代業者透露，傳統上逼近亞洲過年期間，出貨將遞減，預期運價會回落，THE聯盟率先在26日開出第一槍，通知暫停收取旺季附加費約600美元，將反映在下周報價上。

貨代業者透露，亞洲年前出貨主要集中在1月，2月訂艙減少，加上農曆年期間或年後，預估陸續有繞道船舶回到亞洲載貨，部分航商開始降價囤貨，準備過年期間與年後2～3周載運。國內航商、貨代業者更關心的是，年後亞洲復工、歐美下單的時間與貨量，將由此初判2024年海運景氣，亦即貨量愈快衝出來愈好，高運價續行必須有足夠多的貨量支撐，最快3月中下旬見真章，紅海危機演變、通膨降息時間點，都是觀察指標。

紅海危機持續延燒，外媒傳出中國已開始「施壓」伊朗，協助遏制胡塞武裝在紅海針對來往船隻的襲擊。業界表示，除了美國要求中國介入，中國本身連續多年居蘇伊士運河最大客戶，並投資埃及碼頭等，也有經濟利益上的考量。

根據SCFI最新報價，上海到美西線每40呎櫃運價4,412美元，上漲92美元、周漲2.13％；美東每40呎櫃運價6,413美元，上漲151美元、周漲2.41％。上海到歐洲線每20呎櫃運價2,861美元，下跌169美元、周跌5.58％；到地中海每20呎櫃運價3,903美元，下跌164美元、周跌4.03％。另外，上海到波斯灣（杜拜）每20呎櫃運價1,662美元，下跌320美元、周跌16.14％。