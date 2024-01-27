機師春節罷工 恐衝擊逾1.5萬人次

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長榮機師春節前拋出的醞釀罷工，下周預計進行第二次協商。交通部長王國材26日透露，雙方差距很大，持續溝通當中。若選在春節罷工的話，至少衝擊1.5萬人次。

王國材表示，罷工問題一直都在討論，至25日晚上感覺雙方差距很大，包含勞資方都希望條件趨近一點。由於這次勞資雙方態度都較強硬，要達成共識過程比較辛苦，交通部正在持續努力。而勞資雙方差距主要在薪資上，長榮機師工作希望調薪20％，這部分很難達共識。

至於罷工的因應作為及對衝擊的評估，王國材說，春節每天出入境約有15.1萬人次，其中長榮航空佔3.8萬人次，以長榮航空近4成機師投下同意罷工票推估，影響約1.5萬人次，由於不同航線間有時候會互相影響，推估影響會比1.5萬人次還高。王國材還說，一旦協商破局，如何協助旅客簽轉，包含國籍航空、外籍航空都會協助，但還是希望勞資和諧、達成共識。

長榮機師擬罷工事件再度掀起檢討罷工預告期聲浪，勞動部長許銘春表示，外界希望比照國外罷工預告期，但國外對罷工規範跟台灣不一樣，台灣非常嚴格，必須經調解不成立、罷工投票等程序，且投票還要工會會員過半數通過，才可以行使，因規範比國外嚴格，若再加一道預告期，將對勞工爭議權的行使構成傷害。她也向長榮航空的勞資雙方喊話，呼籲換位思考、各讓一步，就爭議點實質溝通。