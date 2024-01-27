財測黯淡 英特爾暴跌逾10％

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英特爾近三個月股價走勢

傳統伺服器及個人電腦（PC）市場對英特爾（Intel）晶片的需求不明，加上旗下自駕車和可程式化晶片業務面臨挑戰，這家美國半導體龍頭25日發布的第一季營收預估，比市場預期少了20多億美元，股價26日跳空開低暴跌逾10％。

倫敦證交所集團（LSEG）資料顯示，英特爾對2024年第一季調整後營收，預估在122億美元到132億美元之間，不及分析師平均預估的145億美元。而排除一次性項目不計，第一季每股盈餘13美分，大大遜於分析師預估的33美分。

至於英特爾2023年第四季財報，調整後的每股盈餘54美分，優於分析師預期的45美分；第四季營收154億美元，也勝過預估的151.5億美元。

受資本支出大幅加碼影響，英特爾毛利率從早前的逾60％高點，到2023年初滑落至35％左右。不過2023年第三季有所起色，經調整的毛利率微幅回升至45.8％，2023年第四季進一步拉高到48.8％。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪指出，公司核心業務PC和伺服器，正遭受季節性需求低迷打擊。此外可程式化晶片業務面臨市場不穩，自駕車部門Mobileye Global營收不如預期，皆衝擊英特爾業績展望。

英特爾未揭露全年財測，但基辛格透露，該公司握有價值20億美元的AI晶片訂單，看好2024年下半年營收漸入佳境。

Investing.com資深分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro1）表示，英特爾不該再偏重PC部門，應將獲利重心放在數據中心及AI業務，否則股價恐進一步走跌。

儘管財測不如預期，在IDM 2.0策略持續推進下，英特爾於先進製程、晶圓代工及先進封裝等方面成效正逐漸顯現，並在利基市場取得一定成長。2024年將是驗證其「王者歸來」的關鍵期，外界也將密切關注其市場占有率和獲利能力的恢復。