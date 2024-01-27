3科技巨擘唱高歌 聚焦下周財報

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人工智慧（AI）熱潮帶動科技巨擘股價再刷新紀錄，Alphabet與Meta 25日股價各自飆新高，微軟首度收盤市值達3兆美元，再度躍居全球市值龍頭。這些重量級科技廠將於下周揭曉財報，投資人樂觀看待AI前景以及撙節成本措施，再加上美國經濟成長穩健，都為股價注入動能。

Alphabet股價大漲2.1％，收在151.87美元，改寫2021年締造的歷史高點，微軟股價走揚0.6％至404.87美元，收盤市值首度站上3兆美元，以3.009兆美元身價再度超車蘋果的3.002兆美元，榮登全球市值最大企業。Meta股價攀升0.6％至393.18美元。

隨著AI熱潮方興未艾，美經濟成長、通膨降溫及利率將走低的預期，投資人看好這些科技巨擘將交出亮眼成績。

瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師本周發表報告，將Alphabet維持在買進的評等，強調這家網搜巨擘在搜尋和廣告市場擁有強大地位，還有創新的能力與AI投資的加持。

LSEG調查分析師看法，預料Alphabet上季營收成長12％，創2022年中以來最高增幅。

2023年Alphabet股價狂飆58％，2024年來再漲8.7％。Meta 2023年也不遑多讓，股價暴增逾150％，成全年第二好、僅次於輝達（NVIDIA）的標普500成份股，2024年這家社群媒體母公司股價累升11％。微軟2023年股價也漲逾5成，2024年累漲近8％。

微軟在雲端運算市場領先Alphabet，緊追在亞馬遜之後。Piper Sandler分析師24日表示，儘管AI是當前的話題焦點，但呼籲投資人可別忘了雲端事業，「我們對於微軟AI先進者的優勢寄予厚望，但這只占1％的營收，雲端才是帶動成長的需求引擎」。該機構亦將微軟列為買進。