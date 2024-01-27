穩外貿 王文濤：將增政策工具

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸商務部26日談話重點

在諸多利空陰霾籠罩下，外界普遍看淡大陸今年經濟表現。過去三天，包括大陸金融監督管理總局、中國人民銀行、國資委、住建部等部委接力上陣釋放利多，設法穩定市場信心。大陸商務部長王文濤26日坦言，今年外貿形勢會更加嚴峻複雜，但會加快推出新政策，增加多一些政策工具，有信心鞏固外貿基本盤。

大陸海關總署12日公布2023年最後一筆貿易成績單，以美元計價，在全球需求降溫背景下，大陸全年出口年減4.6％，為2016年來首見，進口為年減5.5％。

綜合陸媒報導，王文濤26日在記者會上表示，今年大陸外貿面臨的外部情勢將更加複雜嚴峻。一方面需求不振，世界經濟仍低迷，國際貨幣基金組織（IMF）預測全球經濟成長降至2.9％。另一方面，全球貿易保護主義興起，地緣衝突加劇，外溢風險顯著上升，例如最近紅海航運通道受阻，就對國際貿易造成干擾。

王文濤表示，今年有四大穩外貿重點工作，首先是加快推出新政策，將根據新情勢做好政策研究儲備，「多加一點工具在工具箱裡」。先前已對地方和企業提出的建議和訴求進行深入了解，正加快展開新一輪政策研究評估，爭取儘早推出，與已有的政策形成「組合拳」，最大程度發揮偕同效應。

第二要培育新動能，要向促進跨境電商、保稅維修、市場採購等新業態新模式發展。還要制定綠色低碳產品進出口貨物目錄，推動貿易綠色發展與全產業鏈數位轉型。

三要幫助企業拓展新市場，要繼續辦好廣交會、服貿會等重要展會，積極支持企業參加境外展會，並持續推動跨國商務人員往來便利。四要釋放進口新潛力，將擴大優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零件進口，增加能源資源產品和境內缺少的農產品進口。

至於中美經貿關係，王文濤表示，中方願同美方認真落實兩國元首舊金山會晤共識，充分發揮兩國商務部建立的溝通交流機制作用，一是部長級會談，二是副部長級每年兩次會議，三是司局級每月磋商，以及出口管制資訊交流機制。雙方保持定期溝通，妥善管控分歧，努力為兩國經貿合作創造良好環境。