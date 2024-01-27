商務部：今年入CPTPP條件更成熟

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兩岸都想爭取加入的CPTPP及DEPA，大陸商務部26日介紹新進展。DEPA方面，大陸商務部副部長王受文表示，已完成十餘輪相關談判及所有條款的初步探討。CPTPP方面，中方已就義務與立場情況準備交流文件，並發給CPTPP所有成員，有能力達到高標準。

綜合陸媒報導，大陸與台灣先後於2021年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。同年11月，大陸申請加入「數位經濟夥伴協定」（DEPA）。之後大陸國家主席習近平表示，將積極推進加入上述兩項協定。

王受文26日在記者會上表示，2022年8月大陸成立加入DEPA工作組，迄今大陸已完成十餘輪的部會談判、司局級談判和技術層談判，商務部長王文濤和DEPA成員的部長進行過充分交流，現在談判方面已經完成了所有條款的初步探討。

CPTPP方面，王受文表示，今年大陸將繼續在各個層級和CPTPP成員進行充分交流，包括利用G20、APEC這些多邊國際會議場合和CPTPP成員國同行們進行深入交流。

王受文指出，2023年大陸對照高標準國際經貿規則，包括CPTPP規則，推出兩個國內制度型開放措施，一是「關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試辦對接國際高標準推進制度型開放的若干措施」，二是「全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水準制度型開放總體方案」，若實踐取得好成果，將會進一步複製推廣，相信今年大陸加入CPTPP的條件會更加成熟。