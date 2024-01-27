國家隊擲銀彈救市 中字頭嗨翻

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大陸政府近日大力採取一系列措施救市，國資重要力量「中國國新」與當地三大資管公司設立規模人民幣（下同）400億元的國企存量資產升級基金，繼續採取先拉動央企、國企策略以穩定市場。

綜合陸媒26日報導，「國有企業存量資產優化升級基金」25日進行簽約儀式，該基金由國資委批准，由中國國新與旗下的國新盛康私募基金聯合四大資管（AMC）裡的中國信達、中國東方、中國長城共同設立，總規模400億元，劍指國企基礎設施資產、土地、專利等。

國資委旗下中國國新近期是國家隊救市的主力，去年12月1日，中國國新旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金，開啟一波救市行情。如今大陸政府配合一系列刺激政策提振市場情緒，中國國新再次成關鍵角色。

央企與國企仍是陸拉動經濟的優先選擇，國資委近日宣布，考慮將市值納入央企負責人KPI。大陸證監會26日同樣指出，加快建構中國特色估值，推動將市值納入央企國企考核評價。

相關消息拉高市場對央企國企股價期望，近日大幅拉動陸港股市央企國企概念股狂飆，多檔「中字頭」標的受惠，掀起漲停潮。25日漲停的中國石油A股26日收漲6.38％，股價創8年來新高。四大行同步跟進，農行股價26日再創歷史新高。價值ETF覆蓋16檔「中字頭」龍頭股，本周累漲逾6.3％。

報導並指出，在大陸官方近日大力救市下，新浪財經統計的「央企50」概念顯示，本周主要央企標的淨流入規模均較前幾周有數倍漲幅，25日超過86億元，26日也逾41億元。

另外，美國銀行引述EPFR數據表示，截至今年1月24日的一周內，大陸股票型基金共吸引119億美元資金流入，是歷史第二高數據，創下自2015年7月以來最大規模。該數據僅統計至24日，倘若加上25、26日大量的淨流入規模，相關數字或許將挑戰大陸股市基金歷史新高。