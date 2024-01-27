聚焦不良資產發展 中國中信金融資產掛牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國四大全國資產管理公司（AMC）中，三家於26日參與國企存量資產升級基金簽約，剩餘的中國華融則在當日走入歷史，更名後的「中國中信金融資產」正式啟動。

綜合陸媒報導，「中國中信金融資產」在26日上午掛牌成立；中國華融當日亦公告，在25日已完成相關手續並取得換發的營業執照，公司變更為中國中信金融資產。

這顯示出，此前因為董事長賴小民貪污而嚴重虧損的中國華融正式落幕，也宣告25年的大陸四大AMC時代結束。中信系則成為最大贏家，獲取不良資產處理牌照。

中國華融近年持續精簡業務，聚焦主業不良資產。在2021年底增資引入中信集團等投資人。2022年3月，大陸財政部宣布擬將原持有的中國華融24.07億股向中信集團增資。2023年3月，財政部與中信集團完成股份過戶，中信集團成為中國華融最大股東，隨後在今年1月11日，宣布更名中國中信金融資產並獲得大陸金融監管總局同意。

中國中信金融資產相關負責人表示，今後將聚焦主業不良資產行業的發展機遇，憑藉中信集團優勢，打造改革化險標桿，服務實體經濟。

不過，上周國際評等機構陸續調降包括原中國華融在內的中國AMC評等。繼兩周前惠譽調降大陸四大AMC評級後，穆迪19日指出，在大陸房市承壓與經濟疲態的影響下，將中國華融長期評等下調一級至「Ba1」，正式排除於投資級別之外，列入投機（垃圾）級，並且將其展望從「穩定」調整至「負面」。