王毅會蘇利文 將表明對台立場

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中美26日先後宣布，中共中央外事辦主任、中國外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於26至27日在泰國曼谷會晤。中國外交部發言人汪文斌今天下午表示，王毅將就台灣議題等表明中方立場。

綜合外媒報導，汪文斌26日表示，王毅與蘇利文之間保持戰略溝通，是中美兩國元首達成的重要共識，王毅本次將就中美關係、台灣問題等表明中方立場，並就共同關心的國際和地區問題同美方交換意見。

報導稱，這是中美雙邊高層在台灣大選後的首度會晤，台灣議題作為中美之間最重大的分歧之一，中美在選前數度交鋒，美國對中國在台海周邊的軍事活動表達關切，選後各界則持續關注新任總統賴清德就職前的兩岸局勢發展。值得注意的是，本次中美官員會晤有別於過往將歐洲做為第三國會晤地點，王毅應泰國副總理兼外長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）邀請，26日至29日訪問泰國，據傳訪泰期間將宣布中泰永久免簽協議，蘇利文則遠赴距離中國較美國更近的泰國舉行會談。

另一方面，紅海運輸危機升溫，衝擊全球貨物貿易。路透26日引述消息人士指出，中國近期透過伊朗的多場會談，向該國提出制止胡賽武裝襲擊紅海船隻的要求。伊朗官員透露，中國擔憂武裝行動恐影響中伊貿易關係，導致中國利益受損，因此認為胡賽武裝需要克制，否則恐將損害中伊商貿關係。美國自以哈衝突爆發以來，持續要求中國向伊朗傳達避免衝突擴大的訊號，而中方也正在實行，但美方並不清楚中國政府與德黑蘭對話具體內容。