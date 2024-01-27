穩房市 融資白名單月底出爐

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為穩定房市以提振經濟，近期大陸政府各部委齊動員。大陸住建設部26日上午召開城市房地產融資協調機制部署會。

會上傳出，今年1月底前，第一批房地產項目「白名單」可能落地，入列房企可立即爭取貸款解困。

另外，大陸金融監督管理總局26日也召開會議，部署落實城市房地產融資協調機制相關工作。會議強調，對符合授信條件的項目，要建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。

綜合陸媒26日報導，解決房債與房市低迷問題已是今年大陸經濟的當務之急。26日上午，住建部部長倪虹在城市房地產融資協調機制部署會上強調，要加速推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產項目開發建設，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，促進房市平穩健康發展。

他表示，針對目前部分房地產項目融資難題，各地要以項目為對象，抓緊研究提出可給予融資支持的房地產項目名單，協調行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。據了解，本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。

自2021年迄今，大陸房地產開發行業已有逾50家房企出現債務違約情況。為解決房企融資難問題，去年11月傳出大陸政府將擬房企「白名單」，進一步改善對房地產業的融資支援，共有50家國有和民營房企被列入名單內，包括新城發展、萬科和龍湖地產等，「中農工建交」等銀行並密集與各家房企座談。

另據中國人民銀行26日資料顯示，2023年底，人民幣房地產開發貸款餘額12.88兆元，年增1.5％，增速比上年底低2.2個百分點。個人住房貸款餘額38.17兆元，年減1.6％，增速比上年末低2.8個百分點。2023年末，人民幣房地產貸款餘額52.63兆元，年減1％，增速比上年末低2.5個百分點。