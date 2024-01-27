陸砸人民幣2兆救市 恒指後市受矚目

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先前提到，日本股市吸引了不少的外資流入，中國投資者湧入A股上市的日股ETF以致暫停交易，日本政府推動一系列的政策，支持企業釋放價值及資金流入，以及日本通膨漲勢放緩。

日本12月份通膨漲幅有放緩跡象，早前推升通膨的外圍因素，如燃料價格已回穩，因此其中一個有望令通膨維持在當局目標2％左右的方法是提升工資。事實上，若通膨上升而工資沒有同步提升，大眾的購買力反而下跌。

日本2023年的工資平均增長3.6％，速度是近30年以來最高的。但因物價的漲幅更高，因此實質工資並無顯著提升。

2022年12月日本的整體物價年增4.0％，而2023年12月的通膨率為2.6％，日本工會聯合會RENGO希望旗下會員的工資在今年能夠加最少5％。不少日本大型企業的已提出加薪計劃，例如飲品公司三得利（Suntory）或將月薪提高7％，野村（Nomura）年資三年以下的員工或平均加薪16％等。

至於投資日股的風險，撇除短期波幅之外，中長線而言，投資者要留意日本的通膨會否大幅降溫。另外，日本央行希望在通膨回穩在目標範圍以後，逐步脫離負利率及孳息曲線控制，也即是收緊貨幣政策，若過早收緊或力度過大，也有可能影響增長。最後，日企約有17％～18％盈利來自美國，若美國經濟大幅放緩，對日企也有一定影響。

中港方面，本星期恒生指數結束自2024年開市以來，連續第三周下跌，累計大漲643點。主要是不斷有利多消息傳出，如中國考慮籌集近人民幣（下同）2兆元透過港交所購買境內股票、將市值管理納入國企改革項目、下調存款準備金率，以及關鍵人物增持個別重磅科技股等。消息帶動市場情緒改善，指數最低見14,794點後明顯反彈。

但目前有關2兆元將由滬港通、深港通投向A股的消息，仍未有進一步消息，方案的落實仍存一定變數。中國國務院總理李強22日提到，要聽取資本市場運作及工作考慮的匯報，更指出將會加強中長期資金入市力度，市場或可理解為中央開始關注資本市場的重要性。但投資者仍需留意，投入及關注資本市場或未能扭轉目前中國經濟情況，只屬短期利多因素。

市值管理納入國企改革項目方面，中國政府曾提到國企要通過增持、回購及加大現金分紅力度等方式回報投資者，而具有穩定分派股息記錄的國企，股價可率先受惠消息造好。

另外，中國人民銀行24日公布將於2月5日下調存款準備金率50個基點，下調後金融機構加權平均存款準備金率約為7.0％，這將向市場提供長期流動性大約1兆元。參考過往記錄，上次下調50基點為2021年12月，而本次降準幅度則超出市場預期，對市場有正面作用，同時實體經濟或可受惠於流動性釋放。