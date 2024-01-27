去年退票金額351.6億 史上次低

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近一年存款不足退票金額

中央銀行26日公布去年12月存款不足退票統計，由於全月無月底峰日，使退票張數下降至3,006張，且單月大戶退票僅1戶、1.3億元，整體退票金額降至27.1億元。

全年退票張數僅4.39萬張，創史上新低紀錄，合計退票金額351.6億元，則是史上次低水準；去年票據交換張數5,936萬張、金額為12.9兆元，也雙創史上新低。

各項票據交換及退票數據創新低，央行官員表示，這是因為市場環境演變，國內票量確實逐年慢慢遞減，反映現在支付管道多元，票據交換減少是自然現象，其他國家也有同樣情況，企業支付管道很多，可選擇支付方式，不一定要透過票據交換。

據央行統計，去年12月票據交換張數僅380萬4,464張，較11月減少24.53％；票據交換金額為1兆31億元，也較去年11月減少8.27％，主因11月有1個月底峰日，而12月則無月底峰日，致使票據交換張數及金額均減少。

銀行資金調度主管則說，國內疫情幾乎結束，退票張數及金額已趨穩定，在後疫情時代，預料退票金額將維持在低水位；至於1月已接近農曆春節，但觀察目前市況仍屬平穩，各別企業狀況穩定，應不會有春節前「軋不過來」的狀況出現。

另，12月公司戶退票張數占全體退票張數比重，也較11月減少2.73個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，則較11月增加5.26個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

回顧過去年度退票金額，1996年全年退票金額達4,420億元，創下史上最高紀錄，後續年度逐步下滑，2009年首度跌破千億大關，去年僅剩351.6億元，僅次於2022年的349.3億元，創下史上次低。

銀行主管指出，票據發票人及持票人的業務往來都有自身考量，未必是反映當前經濟情況，而以去年各月退票金額來看其實多在30億元以下的低水位，顯示後疫情時代，國內整體經濟環境運作正常，退票即會下降。